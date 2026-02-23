Lamentable

Tragedia en Caracas: joven de 23 años muere tras caer al vacío en el Centro Comercial Líder

El trágico hecho generó conmoción entre empleados y visitantes del lugar.

Por Jessica Molero
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 12:51 pm
Centro Comercial Líder
Foto: Cortesía

Una joven de aproximadamente 23 años falleció tras caer desde una altura de cerca de 20 metros en el Centro Comercial Líder, ubicado en la avenida Francisco de Miranda, municipio Sucre, estado Miranda. 

El suceso ocurrió este lunes y fue confirmado por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas, quienes se trasladaron al lugar tras recibir la alerta.

A su llegada, los rescatistas constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales, y se procedió a declarar su fallecimiento en el sitio. El área fue acordonada para permitir que los equipos forenses y de seguridad realizaran las diligencias correspondientes y aseguraran la escena.

Hasta el momento no se han detallado las circunstancias que llevaron a la caída, ni si existieron factores externos o internos que motivaran el hecho. Las autoridades continuarán con las investigaciones, que incluyen entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad del centro comercial.

