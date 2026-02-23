Cielos abiertos: Latam retoma hoy la ruta Bogotá-Caracas y volará a diario desde abril

Suscríbete a nuestros canales

La conectividad aérea entre Venezuela y Colombia suma un nuevo capítulo de crecimiento. La aerolínea Latam reanudó formalmente este lunes sus operaciones entre las capitales de ambos países, iniciando con cuatro frecuencias semanales y el anuncio de una expansión inmediata para el segundo trimestre del año.



Apuesta por el mercado venezolano

Erika Zarante, directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, destacó que el regreso a la pista venezolana no es un evento aislado, sino parte de un compromiso a largo plazo. Según el cronograma de la compañía, a partir del próximo 1 de abril, la ruta pasará a tener una frecuencia diaria, consolidando la oferta para los pasajeros que transitan este corredor binacional.



"Estamos reafirmando nuestro compromiso de crecimiento sostenido. La operación diaria demuestra nuestra confianza en la recuperación del mercado", señaló la directiva a través de un comunicado oficial.

Superando las turbulencias

El restablecimiento de estos vuelos ocurre tras una suspensión que inició a finales de noviembre, motivada por recomendaciones de seguridad de la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) que derivaron en restricciones operativas. No obstante, la reapertura progresiva ha permitido que el flujo aéreo recupere su ritmo habitual en las últimas semanas.



Latam se une así a otras compañías que han reactivado sus servicios recientemente, dinamizando la oferta de precios y horarios:



Wingo: reinició operaciones en enero.



Avianca: retomó la ruta el pasado 12 de febrero con un vuelo diario.



Latam: Inicia con vuelos los lunes, miércoles, viernes y domingos, antes de pasar a la frecuencia diaria en abril.



Esta reactivación no sólo facilita el intercambio humano, sino que se traduce en un impulso fundamental para el comercio y el turismo entre ambas naciones vecinas.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube