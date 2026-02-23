Conozca cómo tramitar el pasaporte para niños y adolescentes en Venezuela: requisitos obligatorios y costos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) mantiene activos los protocolos para que los padres y representantes legales gestionen el pasaporte de niños, niñas y adolescentes.

Este trámite, esencial para garantizar el derecho a la identidad y el libre tránsito, cuenta con una normativa específica que diferencia los costos y la vigencia del documento según la edad del menor.

Actualmente, el sistema automatizado permite agilizar la solicitud a través de su portal web, donde se debe programar la cita y realizar el pago electrónico.

Costos actuales del pasaporte

El monto a pagar depende estrictamente de la edad del solicitante y del tipo de trámite (ordinario o habilitado). Para el año 2026, los precios de referencia en dólares (pagaderos en bolívares a tasa oficial) son:

De tres meses a tres años: $120 o al cambio según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

A partir de los 3 a 17 años: $164.

Mayores de 18 años: $216

Requisitos para el trámite

Para asistir a la cita, el representante debe presentar una serie de documentos que validen el vínculo con el menor y su identidad:

Planilla de la cita : descargada del portal del SAIME con su respectivo código QR.

: descargada del portal del SAIME con su respectivo código QR. Acta de nacimiento : copia certificada y legible (original y copia).

: copia certificada y legible (original y copia). Cédula de identidad del menor : obligatoria si tiene 9 años o más.

: obligatoria si tiene 9 años o más. Identificación de los padres : original y copia de las cédulas de identidad de ambos.

: original y copia de las cédulas de identidad de ambos. Pasaporte anterior : solo si se trata de una renovación.

: solo si se trata de una renovación. Datos filiatorios : en caso de que el menor no esté cedulado y el sistema lo requiera.

: en caso de que el menor no esté cedulado y el sistema lo requiera. Autorización legal : si uno de los padres no puede asistir, se debe entregar un poder notariado o una autorización judicial.

: si uno de los padres no puede asistir, se debe entregar un poder notariado o una autorización judicial. Comprobante de pago: el recibo emitido por la plataforma tras realizar la transacción bancaria.

Vigencia del documento

A diferencia del pasaporte para adultos, que tiene una duración de 10 años, el documento para menores tiene tiempos más cortos para asegurar que la fotografía se mantenga fiel a los cambios físicos del crecimiento:

De 0 a 3 años : el pasaporte tiene una vigencia de 3 años.

: el pasaporte tiene una vigencia de 3 años. De 3 a 17 años: el documento es válido por 5 años.

