Conozca cómo tramitar el pasaporte para niños y adolescentes en Venezuela: requisitos obligatorios y costos

El monto a pagar depende estrictamente de la edad del solicitante y del tipo de trámite (ordinario o habilitado)

Por Jennifer James
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 11:45 am

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) mantiene activos los protocolos para que los padres y representantes legales gestionen el pasaporte de niños, niñas y adolescentes.

Este trámite, esencial para garantizar el derecho a la identidad y el libre tránsito, cuenta con una normativa específica que diferencia los costos y la vigencia del documento según la edad del menor.

Actualmente, el sistema automatizado permite agilizar la solicitud a través de su portal web, donde se debe programar la cita y realizar el pago electrónico.

Costos actuales del pasaporte

El monto a pagar depende estrictamente de la edad del solicitante y del tipo de trámite (ordinario o habilitado). Para el año 2026, los precios de referencia en dólares (pagaderos en bolívares a tasa oficial) son:

De tres meses a tres años: $120 o al cambio según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. 

A partir de los 3 a 17 años:  $164.

Mayores de 18 años: $216

Requisitos para el trámite

Para asistir a la cita, el representante debe presentar una serie de documentos que validen el vínculo con el menor y su identidad:

  • Planilla de la cita: descargada del portal del SAIME con su respectivo código QR.
  • Acta de nacimiento: copia certificada y legible (original y copia).
  •  Cédula de identidad del menor: obligatoria si tiene 9 años o más.
  • Identificación de los padres: original y copia de las cédulas de identidad de ambos.
  • Pasaporte anterior: solo si se trata de una renovación.
  • Datos filiatorios: en caso de que el menor no esté cedulado y el sistema lo requiera.
  •  Autorización legal: si uno de los padres no puede asistir, se debe entregar un poder notariado o una autorización judicial.
  • Comprobante de pago: el recibo emitido por la plataforma tras realizar la transacción bancaria.

Vigencia del documento

A diferencia del pasaporte para adultos, que tiene una duración de 10 años, el documento para menores tiene tiempos más cortos para asegurar que la fotografía se mantenga fiel a los cambios físicos del crecimiento:

  • De 0 a 3 años: el pasaporte tiene una vigencia de 3 años.
  • De 3 a 17 años: el documento es válido por 5 años.

