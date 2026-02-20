Lo que nadie te dice sobre tener perro en Nueva York: conoce cuánto cuesta

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo, y para aquellos que sueñan con compartir su hogar con un perro, los costos pueden ser realmente sorprendentes.

Tener una mascota en la Gran Manzana no solo significa amor y paseos por Central Park, también requiere una planificación financiera cuidadosa para poder cubrir gastos que, en 2026, siguen superando el promedio nacional.

El costo inicial de tener un perro en Nueva York: el primer año es el más duro

Convertirse en "padre de un perro" en Nueva York implica un gasto considerable desde el primer día. Según datos recientes de Rover, los costos iniciales para dar la bienvenida a un perro a la familia pueden variar entre $1,150 y $4,420.

Este presupuesto incluye:

Adopción o compra: La ASPCA en Nueva York sugiere una tarifa de adopción de aproximadamente $150, que ya incluye el microchip y las vacunas iniciales. Por otro lado, los criadores pueden cobrar entre $700 y $4.000, dependiendo de la raza.

Licencia obligatoria: El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York requiere una licencia anual que cuesta $8.50 para perros esterilizados y $34 para los que no lo están.

Equipamiento básico: Correas, camas, jaulas y platos pueden sumar rápidamente entre $300 y $700 al presupuesto inicial.

Gastos fijos de tener un perro: alimentación e inflación

La alimentación es el mayor gasto recurrente. Según informes de la American Pet Products Association (APPA) para 2026, los neoyorquinos gastan entre $60 y $120 al mes solo en comida de alta calidad.

Además, la inflación en suministros para mascotas ha impactado fuertemente, aumentando el costo de golosinas y suplementos en más de un 20% en el último año.

Servicios de lujo o necesidad para perros: paseadores y guarderías en Nueva York

En la ajetreada vida de la ciudad, muchos dueños de mascotas recurren a servicios externos.

En Nueva York, el costo promedio de un paseador de perros a través de plataformas como Care.com es de $18.64 por hora, aunque en áreas más exclusivas como el Upper West Side, las tarifas pueden llegar hasta los $26 por hora. Para aquellos que trabajan en oficina, una guardería canina puede costar entre $40 y $60 al día.

Salud y emergencias: el factor determinante

El cuidado veterinario en Nueva York es considerablemente más caro que en otras ciudades. Un examen de rutina básico en clínicas como Banfield Pet Hospital en Brooklyn comienza en $91.95, sin incluir vacunas adicionales o limpiezas dentales que pueden superar los $500.

Para ayudar a manejar estos gastos, el seguro para mascotas se ha vuelto casi indispensable.

Según MoneyGeek, la prima anual promedio para un perro en Nueva York en 2026 es de alrededor de $1.200, aunque las razas grandes o aquellas propensas a enfermedades pueden pagar más de $2.500 al año.

