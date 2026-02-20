El plan de Abbott para otorgar cuentas de ahorro escolar en Texas: conoce los requisitos para obtener hasta $30.000

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el gobernador Greg Abbott hizo un anuncio que marca un hito histórico para la educación en Texas: más de 100.000 familias han solicitado el nuevo programa de Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA).

Solo dos semanas después de que se abriera el periodo de registro el 4 de febrero de 2026, la demanda ha superado todas las expectativas, posicionando a Texas como el líder nacional en la implementación de programas de elección escolar.

Este plan, que ha sido impulsado con gran determinación por Abbott y respaldado por la Ley del Senado 2 (SB 2), tiene como objetivo "empoderar a los padres" al permitir que el dinero estatal siga al estudiante, en lugar de quedar atado a un código postal específico.

¿A quiénes se dirige el nuevo plan de ahorro escolar en Texas?

Según la información oficial de la Oficina del Gobernador y el Contralor de Cuentas Públicas de Texas, este programa cuenta con un fondo de 1.000 millones de dólares y está diseñado con un enfoque en prioridades para asegurarse de que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan:

Estudiantes con discapacidades: Son la máxima prioridad del programa. Estos estudiantes pueden recibir hasta $30.000 al año para cubrir servicios especializados, terapias y educación personalizada.

Familias de ingresos bajos y medios: El 70% de los solicitantes actuales pertenecen a este grupo.

El plan se enfoca en familias cuyos ingresos son inferiores al 500% del nivel federal de pobreza.

Estudiantes en escuelas públicas: Aquellos que actualmente asisten a escuelas del sistema público y están buscando alternativas en instituciones privadas o modelos de educación en el hogar.

Requisitos básicos: Para poder aplicar, el estudiante debe residir en Texas y ser ciudadano de los Estados Unidos o tener un estatus legal que lo haga elegible.

¿Cómo funcionan las cuentas de ahorro escolar y en qué se puede gastar el dinero?

A diferencia de un cupón escolar tradicional, la cuenta TEFA se asemeja más a una cuenta de ahorros para la salud.

Los fondos, que rondan los $10.500 por estudiante para gastos generales de educación privada, se depositan en una plataforma administrada por el estado.

De acuerdo con las pautas de la Contraloría de Texas, los padres tienen la flexibilidad de utilizar estos recursos para:

Pagar la matrícula en escuelas privadas acreditadas.

Contratar tutores privados y servicios de enseñanza personalizada.

Comprar materiales didácticos, uniformes y libros de texto.

Gastos de transporte escolar.

Terapias educativas para niños con necesidades especiales.

Un debate encendido en el Capitolio ante la propuesta de cuentas de ahorro escolar en Texas

"El hecho de recibir más de 100.000 solicitudes en menos de dos semanas. demuestra que las familias quieren abrumadoramente la libertad de elección", afirmó Abbott en un comunicado oficial compartido por KSAT News y la Oficina del Gobernador.

El mandatario celebró que Texas ahora cuente con el programa de elección escolar más grande del país.

Sin embargo, esta medida no ha estado exenta de críticas. Grupos de la oposición y defensores de la educación pública en Texas han expresado su preocupación, argumentando que desviar fondos hacia el sector privado podría debilitar el presupuesto de los distritos escolares públicos.



