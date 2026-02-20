Cómo renovar la licencia de conducir en Charlotte sin cita previa: conoce la ubicación de los nuevos kioscos

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por modernizar la atención al cliente y reducir las esperas, la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) ha instalado recientemente nuevos kioscos de autoservicio en el área de Charlotte.

Según un informe de la agencia oficial el 16 de febrero de 2026, esta iniciativa suma un total de 10 nuevos terminales en todo el estado, posicionando a Charlotte como uno de los lugares con mejor acceso a esta tecnología.

Ubicaciones estratégicas para evitar filas en Carolina del Norte

Las autoridades estatales han colocado estos kioscos en supermercados de gran afluencia, lo que permite a los ciudadanos realizar sus trámites mientras hacen sus compras.

Según el portal oficial ncdot.gov y el medio local WSOC-TV, los conductores ahora pueden encontrar estos dispositivos en los siguientes lugares de Charlotte:

Harris Teeter: Smith Farm Rd., South Blvd., South Sharon Amity Rd., Central Ave., Park Rd. y University City Blvd.

Benfield Rd. Oficina del DMV: Sede de West Arrowood Rd.

Con esta expansión, el condado de Mecklenburg ahora cuenta con 10 kioscos operativos, convirtiéndose en la zona con la mayor cobertura del programa en Carolina del Norte.

Servicios disponibles y costos en el DMV de Carolina del Norte

El comisionado del DMV de Carolina del Norte, Paul Tine, subrayó que estos terminales permiten realizar servicios clave en cuestión de minutos.

Los usuarios pueden renovar su licencia de conducir o identificación estatal (siempre que no lo hayan hecho en línea la última vez), solicitar duplicados, cambiar su dirección de registro y renovar el registro del vehículo.

Una ventaja directa de estos kioscos es la entrega inmediata. Al finalizar el proceso, la máquina imprime certificados temporales, tarjetas de registro y las calcomanías de la placa al instante.

Sin embargo, fuentes como La Noticia y Hola News advierten que este servicio tiene un costo: el proveedor privado cobra una tarifa de conveniencia de $4.95 por transacción, además de un cargo adicional del 2% por el uso de tarjetas de crédito o débito.

Hacia un modelo de "DMV sin esperas"

"Estamos enfocados en encontrarnos con el cliente donde él está, en lugar de obligarlo a venir a nosotros", afirmó Paul Tine en declaraciones recogidas por el sitio oficial del NCDOT.

Desde su lanzamiento piloto hace dos años, los kioscos han procesado más de 90.000 transacciones, demostrando ser una alternativa eficiente frente a las oficinas físicas.

Aunque el programa sigue en expansión, la agencia aclara que ciertos trámites, como la obtención de la REAL ID por primera vez o cambios de nombre, todavía requieren una visita presencial para la verificación de documentos originales.

