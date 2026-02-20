Paga tu ISLR y tributos municipales con Bancamiga

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga se mantiene a la vanguardia al ofrecer facilidad, seguridad y comodidad a los contribuyentes al momento de realizar el pago de impuestos al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a las alcaldías.

Con una robusta plataforma las 24 horas, los 365 días del año, Bancamiga facilita la consulta y el pago de los impuestos municipales, nacionales y otras contribuciones tanto de Contribuyentes Ordinarios como Especiales.

A través de Bancamiga en Línea y de Bancamiga Suite, los clientes pueden cumplir con el pago del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) de manera rápida y segura, de acuerdo con el calendario correspondiente. También realizar pagos del IVA, las retenciones del IVA, anticipos del ISLR, ISLR, Retenciones de ISLR y cualquier otro compromiso regido por el SENIAT.

Bancamiga también facilita la cancelación de los impuestos de las alcaldías de Sucre, El Hatillo, Chacao, Libertador y Baruta (Caracas); Gran Sabana, y Angostura del Orinoco (Bolívar); Vargas (La Guaira); Valencia y San Diego (Carabobo); Girardot (Aragua); Lechería y Simón Rodríguez/El Tigre (Anzoátegui); Maracaibo y San Francisco (Zulia) y Maneiro (Nueva Esparta).

Para cancelar los impuestos hay que entrar en Bancamiga en Línea o Bancamiga Suite e ir a Servicios de Recaudación, donde se desplegará un menú. El cliente debe completar la información solicitada y pagar.

Sin importar cuál sea la entidad financiera del ciudadano, Bancamiga también ha puesto a disposición de algunas de las alcaldías un botón de pago en sus páginas web y puntos de venta para pagar en línea.

Para información adicional visita www.bancamiga.com o @bancamiga en las redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

Visite nuestra sección Servicios

Sigue informa con nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube