Inseguridad en el Metro de Nueva York 2026: sepa por qué el frío invernal eleva los delitos graves un 17%

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de transporte más grande de Estados Unidos (EEUU) enfrenta un inicio de año turbulento, estamos hablando del reincidente metro de Nueva York.

Mientras que los delitos en la superficie de la Gran Manzana han mostrado una tendencia a la baja del 7.5%, el mundo subterráneo cuenta una historia distinta.

Resulta que, los delitos graves en el metro han aumentado un 17% durante las primeras semanas de 2026.

Según datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), hasta la fecha, se han reportado 246 incidentes mayores en el sistema, en comparación con los 210 registrados en el mismo periodo del año anterior.

Este fenómeno ocurre en un contexto de frío extremo que ha transformado las estaciones en refugios improvisados.

El "efecto refugio": clima extremo y criminalidad

Las autoridades y expertos coinciden en que el drástico descenso de las temperaturas es un factor determinante.

Al ser uno de los pocos espacios abiertos las 24 horas con calefacción, el metro atrae tanto a personas vulnerables en busca de abrigo como a individuos con intenciones delictivas.

Paul Reeping, investigador de seguridad en Vital City, explica que este desplazamiento de la actividad delictiva hacia el subsuelo es un patrón previsible durante inviernos severos.

"Cuando el clima es extremo, el metro se convierte en el epicentro de la interacción social y, lamentablemente, de la oportunidad delictiva", señaló.

Denuncie: recuerde el uso de la aplicación "MYmta" y el número de texto del NYPD para denuncias discretas dentro de los vagones (text 911).

Luces y sombras en las estadísticas

A pesar del incremento actual, el panorama general presenta contrastes:

Asaltos violentos: aunque el 2025 cerró con cifras bajas en delitos generales, los asaltos con violencia alcanzaron máximos históricos, una tendencia que parece mantenerse en este arranque de 2026.

aunque el 2025 cerró con cifras bajas en delitos generales, los asaltos con violencia alcanzaron máximos históricos, una tendencia que parece mantenerse en este arranque de 2026. Evasión de tarifas: las denuncias por no pagar el pasaje (fare evasion) han caído un 15%.

No obstante, el NYPD advierte que el volumen total de personas saltando los torniquetes sigue siendo el cuarto más alto desde 1997.

¿Más policías o más refugios?

El debate en el Ayuntamiento está dividido, mientras sectores piden mayor presencia policial en vagones y andenes, especialistas en políticas públicas sugieren que la solución real es social.

Ampliar la red de refugios calefaccionados y fortalecer los equipos de asistencia para personas sin hogar podría aliviar la presión sobre el sistema de transporte, reduciendo las interacciones de riesgo.

Los desafíos de la Administración Mamdani

Este repunte de violencia llega en un momento crítico para el alcalde Zohran Mamdani, ya que su gestión está bajo fuego tras un temporal de nieve histórico que dejó un saldo de 26 fallecidos y fallos en la infraestructura eléctrica y de limpieza.

La percepción de inseguridad en el "Subway" no es solo un problema de orden público, sino un golpe a la confianza del trabajador promedio y de la comunidad inmigrante, que utiliza este medio de transporte para llegar a sus empleos en horarios nocturnos o de madrugada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube