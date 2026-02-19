Médico venezolano imputado por abuso sexual: trabajadora de limpieza lo denunció

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, quien se desempeñaba como médico en el Centro de Salud Familiar Doctor Manuel Ferreira en Los Lagos (Chile), enfrenta una acusación por su presunta participación en el abuso sexual contra una trabajadora del aseo.

El profesional de la salud recibió una prohibición de salir del país, así como restricción para acercarse a la víctima, tras ser formalizado por el Ministerio Público en el Juzgado de Garantía de Ancud.

Fue una joven de 20 años, auxiliar de aseo de una empresa externa que presta servicios en el recinto de atención primaria de salud, quien denunció los supuestos abusos por parte del médico venezolano.

Los hechos se habrían producido al interior de un cubículo, luego de que el imputado cerrara la puerta para cometer el presunto delito.

De acuerdo con BioBioChile, el acusado presenta situación migratoria regular en Chile. El mismo fue detenido por la policía en el mismo establecimiento, tras la denuncia presentada por la familia de la víctima.

El comisario subrogante de la Primera Comisaría de Ancud, capitán Yon Kreisel, confirmó que, tras la detención, se desarrollaron diligencias iniciales, entre ellas la revisión de registros de cámaras de televigilancia y la toma de declaraciones a testigos. Las evidencias fueron remitidas a la Fiscalía.

Desde la Corporación Municipal de Ancud, la jefa de personal, Jessica Cárdenas, informó que se activaron los protocolos de resguardo para la denunciante, junto con los procedimientos administrativos correspondientes, además de presentar una denuncia.

También se confirmó la apertura de una investigación sumaria administrativa contra el profesional involucrado.

Por otra parte, el concejal Pablo Vargas calificó el hecho como grave y anunció que solicitará, a través del Concejo Municipal, un informe detallado sobre las acciones y protocolos implementados por la Corporación Municipal de Ancud, con el fin de asegurar transparencia y resguardo institucional.

Finalmente, durante la audiencia el Tribunal dispuso que la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Ancud quede a cargo de la investigación y fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de las diligencias, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades penales.

