IFG Capital y Privatam lanzan el primer certificado de inversión en activos venezolanos: detalles aquí

Las firmas IFG Capital y Privatam formalizaron un acuerdo estratégico para introducir al mercado el primer certificado de inversión estructurado con exposición directa a activos venezolanos.

Este instrumento financiero agrupa diversos sectores, con especial énfasis en el área energética, y está diseñado para inversores institucionales, individuos de alto patrimonio y oficinas familiares, indicaron las empresas en una nota de prensa.

De acuerdo con detalle, el portafolio estará integrado por acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas; según técnicos del proyecto, el portafolio estará integrado por acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, además de activos vinculados a recursos naturales y energía en el territorio nacional.

La gestión del instrumento combina a IFG Capital, especialista en inversiones alternativas, con la tecnología financiera de Privatam, firma con sedes en Mónaco y Zúrich. Para las operaciones dentro del mercado local, se ha designado a GBV Grupo Bursátil Venezolano como subcorredor de ejecución.

Plazos de lanzamiento y cumplimiento regulatorio

Actualmente, el vehículo de inversión se encuentra en fase de estructuración. Las empresas estiman que el producto estará disponible en un lapso aproximado de 30 días, una vez se completen los requisitos normativos y operativos. Se espera que el certificado cotice en la Bolsa de Viena y cuente con un código ISIN para su liquidación internacional.

Luis Alfredo Cercós Ruiz, presidente de IFG Capital, explicó que la iniciativa surge ante “la demanda de determinados inversores que buscan una exposición selectiva a los mercados fronterizos a través de soluciones estructuradas y gestionadas de forma activa”.

Marco legal y control de sanciones

Un aspecto crítico de este instrumento es su alineación con el marco jurídico global. Ambas firmas destacaron que el vehículo se gestionará bajo estricto cumplimiento de las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y otros regímenes de sanciones internacionales.

Por su parte, Stanislas Perromat y Arthur Bauch, socios de Privatam, señalaron que el diseño del certificado busca operar dentro de las limitaciones de mercados complejos, cumpliendo con “normas internacionales de cotización, compensación y transparencia”.

