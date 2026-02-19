Detalles de la reunión de Delcy Rodríguez, Cabello y Padrino Lopez con el Jefe del Comando Sur

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (EEUU), General Francis L. Donovan, quien llegó a Caracas este miércoles 18 de febrero.

De acuerdo con la cuenta del Palacio de Miraflores en X, en el encuentro también estuvieron presentes el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el titular del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

La publicación precisó que ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en la región, el terrorismo y la migración.

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos indicó que el encuentro de Donovan con las autoridades para analizar el panorama de seguridad nacional. La discusión técnica giró en torno al "estado de implementación del plan de tres fases diseñado por la administración del presidente Donald Trump", esquema que tiene como objetivo central estabilizar la región

"Luego se reunió con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos", apuntó.