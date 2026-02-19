Nueva York endurece el sistema de puntos en la licencia de conducir: el estado aumenta sanciones y multas

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para los conductores en el noreste de Estados Unidos (EEUU) cambia de forma radical a partir de esta semana. Las autoridades estatales implementan ajustes estrictos que buscan transformar la cultura vial y reducir la tasa de mortalidad en las carreteras.

Este endurecimiento normativo responde a una necesidad urgente de disuadir comportamientos peligrosos entre los automovilistas. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) lidera esta iniciativa bajo una política de vigilancia constante en las avenidas principales.

Los residentes deben conocer los nuevos lineamientos para evitar el pago de penalizaciones económicas excesivas. El sistema de puntos se convierte ahora en la herramienta principal de control para garantizar que solo conductores aptos circulen por la ciudad.

Desde este lunes, el estado de Nueva York endurece el sistema de puntos en la licencia de conducir con un esquema que baja el límite de suspensión a solo 10 unidades. La reforma legislativa añade castigos por luces rotas y giros ilegales, según confirmó la administración estatal en su boletín oficial.

¿Cómo afecta el sistema de puntos a los conductores de Nueva York?

El nuevo reglamento asigna de forma inmediata hasta 8 puntos por infracciones comunes como el exceso de velocidad. Esta cifra coloca al conductor a un paso de la inhabilitación total, pues una segunda falta menor activaría la suspensión del permiso.

Las autoridades confirmaron que el uso del teléfono celular durante la conducción también conlleva una carga de 8 puntos directos. Este esquema busca erradicar la distracción visual, una de las causas principales de colisiones en las zonas urbanas y residenciales.

Anteriormente, el sistema permitía un margen de maniobra más amplio antes de retirar el privilegio de conducir a un ciudadano. Con la nueva ley, el estado envía un mensaje de cero tolerancia frente a las conductas que ponen en riesgo la vida de terceros.

¿Qué nuevas sanciones incluye el reglamento por fallas mecánicas?

El estado ahora asigna puntos por deficiencias técnicas que antes no afectaban el historial del conductor de manera directa. Conducir con una luz trasera o delantera rota genera ahora un punto por cada foco defectuoso detectado por los oficiales de tránsito.

Esta medida obliga a los propietarios de vehículos a realizar mantenimientos preventivos constantes en sus unidades motorizadas. De igual forma, realizar un giro en U ilegal sumará 3 puntos adicionales a tu registro de conductor de forma automática.

La acumulación de estas faltas aparentemente "menores" puede derivar en la pérdida de la licencia en un solo control policial. El objetivo estatal reside en profesionalizar la responsabilidad de quien se sienta detrás de un volante en las vías públicas.

¿Cuáles infracciones provocan la suspensión inmediata en Nueva York?

Ciertas violaciones superan automáticamente el nuevo límite de 10 puntos establecido por la normativa vigente este año. Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas resulta en la asignación de 11 puntos en una sola falta administrativa.

Esta cifra garantiza la suspensión inmediata de la licencia de conducir y refuerza el compromiso con la seguridad vial. Las multas asociadas a estos delitos también sufrieron un incremento significativo para disuadir la reincidencia entre los conductores sancionados.

Las autoridades invitan a la población a revisar su historial de manejo a través del portal oficial del DMV para evitar sorpresas. La educación vial y el respeto a las nuevas reglas representan la única vía para conservar el derecho a transitar libremente.

