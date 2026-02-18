A 60 años del Acuerdo de Ginebra: Venezuela denuncia intentos de Guyana por desvirtuar el tratado

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un pronunciamiento oficial en el que rechaza de manera categórica el reciente comunicado de la República Cooperativa de Guyana, emitido en el marco de la conmemoración del 60.° aniversario del Acuerdo de Ginebra de 1966.

A través del documento, el Estado venezolano denunció que Georgetown persiste en un "desesperado e irresponsable intento" por desvirtuar y desconocer las obligaciones jurídicamente vinculantes del tratado.

Venezuela recordó que, según lo firmado en 1966, la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba debe resolverse obligatoriamente mediante un arreglo práctico y mutuamente aceptable para ambas partes.

El Ejecutivo nacional subrayó que la posición del Estado está respaldada por la voluntad popular expresada en el referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023. En dicha consulta, la ciudadanía reafirmó el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento válido para alcanzar una solución satisfactoria.

En este sentido, la nación ratificó su postura histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir este diferendo. “Fiel a su posición histórica y al mandato popular, Venezuela reitera que no reconocerá ninguna decisión que emane de la Corte Internacional de Justicia”, reza el comunicado.

Finalmente, el Estado venezolano reafirmó su determinación inquebrantable de defender su soberanía sobre el territorio en disputa. El documento concluye reivindicando los derechos históricos que posee el país desde su nacimiento como república.