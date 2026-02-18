Así funcionará el nuevo Distrito de Mejora Comercial en Coney Island: sepa más sobre este proyecto millonario

Suscríbete a nuestros canales

A medida que el termómetro comienza a dar señales del próximo verano, la ciudad de Nueva York se prepara para una de sus transformaciones más esperadas.

El alcalde Zohran Mamdani, en una apuesta por fortalecer la economía local y la seguridad pública, ha puesto en marcha el nuevo Distrito de Mejora Comercial (BID) de Coney Island.

Esta es una iniciativa que promete cambiarle la cara a este emblemático sector.

Con una inversión inicial de $1 millón de dólares para su primer año de operación, este proyecto no solo busca atraer a los más de 5 millones de turistas que visitan la zona anualmente, sino garantizar que los beneficios se queden en la comunidad de trabajadores y pequeños empresarios que dan vida al barrio durante todo el año.

¿Qué es el BID y cómo beneficia a los residentes y comerciantes?

Un Distrito de Mejora Comercial es una entidad donde los propietarios de locales y el gobierno municipal colaboran para ofrecer servicios adicionales a los que normalmente provee la ciudad.

Para quienes viven o trabajan cerca de las avenidas Mermaid y Surf, esto se traducirá en:

Calles más limpias y seguras: refuerzo en los servicios de saneamiento y mantenimiento constante.

asistencia técnica y programas de defensa para comerciantes, ideal para emprendedores hispanos que buscan estabilizar sus locales. Embellecimiento y eventos: programación cultural y mejora de espacios públicos para disfrutar en familia.

El plan incluye la instalación de nuevas luminarias LED y la presencia de "embajadores de calle" (personal no policial) para asistir a turistas y residentes.

Oportunidades económicas: fomento del empleo local para que Coney Island sea un motor financiero más allá de la temporada alta.

"Estamos construyendo una Coney Island donde el comercio local prospere y las oportunidades económicas estén arraigadas en la comunidad", afirmó el alcalde Mamdani durante el anuncio oficial.

Se prevé que el BID esté operando a plena capacidad para el inicio de la temporada alta en julio de 2026.

Un esfuerzo comunitario con visión de futuro

La creación de este distrito no es una decisión improvisada, según la Comisionada del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS), Dynishal Gross, el BID es el resultado de años de investigación y consultas con los vecinos.

Hasta la fecha, se han canalizado más de $850.000 adicionales en programas piloto para organizar a los comerciantes y gestionar el vecindario.

Líderes locales como Dennis Vourderis, del legendario Wonder Wheel Park, y la activista comunitaria Pamela Pettyjohn, han celebrado la medida como un paso histórico hacia un Coney Island "más vibrante y digno" para las familias trabajadoras.

Para la concejal Kayla Santosuosso, esta inversión es una deuda saldada con los residentes: "Este distrito se traduce en una inversión real y sostenida que los habitantes de Coney Island merecen".

