Año Nuevo Lunar: dónde ver el Desfile del Dragón Dorado y las danzas del león este fin de semana en California

El sur de California se tiñó de rojo y dorado para dar la bienvenida al Año del Caballo. La energía y el poder que simboliza este signo zodiacal ya se sienten en las calles de Los Ángeles y Little Saigon, donde más de 1.5 millones de familias han comenzado las festividades del Año Nuevo Lunar.

Desde estruendosos espectáculos de fuegos artificiales hasta las tradicionales danzas del león, la región celebra una de las tradiciones más importantes para las comunidades china y vietnamita (Tết), centrada en la unidad familiar y la búsqueda de la prosperidad.

Tradiciones y rituales para la buena fortuna

El inicio del año lunar no es solo una fiesta, sino un momento de profunda reflexión y simbolismo. En lugares como el Asian Garden Mall y el restaurante Qua Contemporary Chinese Cuisine, los asistentes participaron en rituales clave:

Danza del León: Un espectáculo vibrante diseñado para ahuyentar a los malos espíritus y atraer la energía positiva.

Sobres Rojos (Hóngbāo): El intercambio de sobres rojos con dinero para bendecir a los más jóvenes con abundancia.

Gastronomía Simbólica: El consumo de fideos (para una vida larga), pescado y dumplings (para la salud y riqueza).

Reunión Familiar: Familias como los Do viajan desde lugares tan lejanos como Nueva Jersey y Buffalo para honrar a sus antepasados en California.

Agenda: dónde celebrar el Año Nuevo Lunar en Los Ángeles

Si te perdiste el inicio oficial el martes, aún tienes múltiples oportunidades para disfrutar de la cultura asiática durante los próximos fines de semana:

Evento Fecha y Hora Ubicación 127.° Desfile del Dragón Dorado Sábado 21 de feb 1:00 PM - 4:00 PM 12.ª Celebración en el Puerto de L.A. Sábado 21 de feb 3:00 PM - 7:00 PM Carrera de Petardos (Firecracker Run) 28 de feb y 1 de marzo Varias horas Celebración en la Aldea Familiar Sábado 28 de feb 11:00 AM - 2:00 PM

