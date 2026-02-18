Golpe al narco: interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en las costas de Oaxaca

Suscríbete a nuestros canales

En una operación coordinada por el Gabinete de Seguridad, fuerzas federales lograron este miércoles el aseguramiento de una aeronave clandestina que transportaba 534 paquetes de cocaína, con un peso total que supera la media tonelada. El operativo, que incluyó persecución aérea y despliegue terrestre, representa la incautación de millones de dosis que se evitó llegaran al mercado local e internacional.

Crónica de la interceptación

La alerta se encendió en el Sistema Integral de Vigilancia Aérea cuando se detectó un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

Al detectar la traza irregular, la Fuerza Aérea Mexicana desplegó tres aviones de ala fija y un helicóptero con una fuerza de reacción del Ejército.

Tras verse acorralados por el cerco aéreo, los tripulantes aterrizaron la avioneta en la localidad de Huamúchil, en el municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca.

En el sitio, además de la aeronave, las autoridades incautaron dos camionetas que presumiblemente serían utilizadas para transbordar la droga.

Impacto del decomiso

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que cada paquete tiene un peso aproximado de un kilogramo, sumando un valor de mercado que asciende a millones de dólares. "Este aseguramiento es resultado de la vigilancia permanente de nuestro espacio aéreo y de la coordinación entre Sedena, Marina, Guardia Nacional y la FGR", puntualizó el funcionario.

"Se traducen en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles y que hoy han sido retiradas de circulación", afirmó Harfuch a través de sus canales oficiales.

Contexto de seguridad

Este decomiso se suma a una serie de operaciones exitosas en el primer trimestre de 2026, donde el uso de inteligencia y tecnología de radar ha permitido reducir el éxito de los "vuelos clandestinos" que utilizan la ruta del Pacífico y el Caribe para el trasiego de estupefacientes desde Sudamérica.

