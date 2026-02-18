Jóvenes y adultos en Maracaibo podrán acceder a nuevos programas educativos: requisitos y horarios

La ciudad de Maracaibo pone en marcha nuevos programas educativos dirigidos a jóvenes y adultos que desean culminar su formación académica.
La iniciativa permite completar estudios de primaria, secundaria y educación universitaria, brindando una oportunidad de inclusión y desarrollo personal a quienes no finalizaron su educación en el tiempo previsto.
Horarios y recepción de documentos
Los interesados pueden consignar sus requisitos en las oficinas habilitadas de lunes a miércoles, en horario de 9:00 am a 4:00 pm. Esta medida facilita que los ciudadanos con diversas responsabilidades puedan acceder al proceso de inscripción sin inconvenientes y planificar su participación en las diferentes misiones educativas.
Requisitos según el nivel educativo
El programa se articula con las misiones educativas venezolanas, cada una orientada a un nivel específico de formación:
-
Misión Robinson (educación primaria, certificado de 6° grado)
-
Edad mínima: 14 años
-
Fotocopia de la cédula de identidad
-
-
Misión Ribas (educación secundaria, título de bachiller)
-
Edad mínima: 18 años
-
Fotocopia de la cédula de identidad
-
Partida de nacimiento
-
Notas certificadas del último grado cursado
-
-
Misión Sucre (educación universitaria, título superior)
-
Fotocopia de la cédula de identidad
-
Notas certificadas
-
Título de bachiller
-
Estas misiones buscan garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social.
Visita nuestra sección de Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube