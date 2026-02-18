Detalles

Jóvenes y adultos en Maracaibo podrán acceder a nuevos programas educativos: requisitos y horarios

Estos programas refuerzan el compromiso con la educación inclusiva, promoviendo que jóvenes y adultos puedan completar su formación y crecer académica y profesionalmente.

Por Jessica Molero
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 12:51 pm
Foto: Cortesía

 

La ciudad de Maracaibo pone en marcha nuevos programas educativos dirigidos a jóvenes y adultos que desean culminar su formación académica. 

La iniciativa permite completar estudios de primaria, secundaria y educación universitaria, brindando una oportunidad de inclusión y desarrollo personal a quienes no finalizaron su educación en el tiempo previsto.

Horarios y recepción de documentos

Los interesados pueden consignar sus requisitos en las oficinas habilitadas de lunes a miércoles, en horario de 9:00 am a 4:00 pm. Esta medida facilita que los ciudadanos con diversas responsabilidades puedan acceder al proceso de inscripción sin inconvenientes y planificar su participación en las diferentes misiones educativas.

Requisitos según el nivel educativo

El programa se articula con las misiones educativas venezolanas, cada una orientada a un nivel específico de formación:

  • Misión Robinson (educación primaria, certificado de 6° grado)

    • Edad mínima: 14 años

    • Fotocopia de la cédula de identidad

  • Misión Ribas (educación secundaria, título de bachiller)

    • Edad mínima: 18 años

    • Fotocopia de la cédula de identidad

    • Partida de nacimiento

    • Notas certificadas del último grado cursado

  • Misión Sucre (educación universitaria, título superior)

    • Fotocopia de la cédula de identidad

    • Notas certificadas

    • Título de bachiller

Estas misiones buscan garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social. 

 

