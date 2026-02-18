Jóvenes y adultos en Maracaibo podrán acceder a nuevos programas educativos: requisitos y horarios

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Maracaibo pone en marcha nuevos programas educativos dirigidos a jóvenes y adultos que desean culminar su formación académica.

La iniciativa permite completar estudios de primaria, secundaria y educación universitaria, brindando una oportunidad de inclusión y desarrollo personal a quienes no finalizaron su educación en el tiempo previsto.

Horarios y recepción de documentos

Los interesados pueden consignar sus requisitos en las oficinas habilitadas de lunes a miércoles, en horario de 9:00 am a 4:00 pm. Esta medida facilita que los ciudadanos con diversas responsabilidades puedan acceder al proceso de inscripción sin inconvenientes y planificar su participación en las diferentes misiones educativas.

Requisitos según el nivel educativo

El programa se articula con las misiones educativas venezolanas, cada una orientada a un nivel específico de formación:

Misión Robinson (educación primaria, certificado de 6° grado) Edad mínima: 14 años Fotocopia de la cédula de identidad

Misión Ribas (educación secundaria, título de bachiller) Edad mínima: 18 años Fotocopia de la cédula de identidad Partida de nacimiento Notas certificadas del último grado cursado

Misión Sucre (educación universitaria, título superior) Fotocopia de la cédula de identidad Notas certificadas Título de bachiller



Estas misiones buscan garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube