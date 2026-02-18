Fuerte y sano: difunden imágenes el cóndor nacido recientemente en Mérida

Suscríbete a nuestros canales

El estado Mérida celebra un hito para la fauna silvestre con el desarrollo favorable de Tabymara, la pichón de cóndor andino nacida en cautiverio.

A sus 48 días de vida, el ejemplar ha captado la atención del Centro de Conservación Mundo Safari Zoo, donde permanece bajo la estricta supervisión de sus cuidadores y la protección constante de sus progenitores.

A través de las plataformas digitales del centro, se han difundido imágenes que muestran el progreso de esta pequeña ave, cuya evolución ha sido calificada como "acelerada" por los expertos.

El equipo veterinario encargado de su monitoreo reportó que Tabymara muestra un estado de salud envidiable. Según los registros del último control realizado cuando la pichón tenía 39 días, el ejemplar alcanzó un peso de 2,4 kilogramos.

Este crecimiento sostenido es una señal positiva para los especialistas, quienes consideran que su adaptación al entorno y la respuesta al cuidado de sus padres están dentro de los parámetros ideales para una especie de su tipo.