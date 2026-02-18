Alimentación

Habrá feria del pescado en varias parroquias caraqueñas este 18 de febrero: conozca cuáles

Por Yasmely Saltos
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 09:05 pm
La feria del pescado llega a Caracas con la operación Venezuela Come + Pescado para el dia 18 de febrero. 

De acuerdo a la publicación de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. (Corpesca) en sus redes sociales, se establecerán diversos puntos de la capital. 

 Venezuela Come + Pescado en Caracas 

  • Parroquia Altagracia Cerca del Ministerio de Finanzas y Plaza Juan Pedro López
  • Parroquia Antímano Nuestra Señora del Rosario, calle atrás de Antímano
  • Parroquia Catedral Santa Capilla, esquina Santa capilla, Avenida Universidad.
  • Parroquia El Valle Nuestra Señora de La Encarnación de El Valle, Plaza Bolívar de El Valle
  • Parroquia La Candelaria Nuestra Señora de La Candelaria, Avenida Urdaneta frente a la plaza La Candelaria
  • Parroquia San Juan Avenida San Martín frente a la Plaza Capuchinos
  • Parroquia Santa Teresa Basílica Santa Teresa, esquina la Palma a Esquina Santa Teresa
  • Parroquia El Paraíso Nuestra Señora de Coromoto, urbanización El Pinar
  • Parroquia La Pastora Iglesia de la Divina Pastora Urapal, diagonal a la plaza José Félix Ribas

 

La feria del pescado ofrece proteína a precios económicos y los usuarios pueden acercarse desde las 9:00 de la mañana.

A través del programa Venezuela Come + Pescado, se facilita el acceso directo de una amplia gama de especies acuáticas. 

La oferta incluye desde productos frescos como cataco, carite y tajalí, hasta variedades procesadas como camarón precocido y pescado salado, además de bagre, lamparosa, lisa y camarón en distintas presentaciones.

 

 

