Habrá feria del pescado en varias parroquias caraqueñas este 18 de febrero: conozca cuáles

La feria del pescado llega a Caracas con la operación Venezuela Come + Pescado para el dia 18 de febrero.

De acuerdo a la publicación de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. (Corpesca) en sus redes sociales, se establecerán diversos puntos de la capital.

Venezuela Come + Pescado en Caracas

Parroquia Altagracia Cerca del Ministerio de Finanzas y Plaza Juan Pedro López

Cerca del Ministerio de Finanzas y Plaza Juan Pedro López Parroquia Antímano Nuestra Señora del Rosario, calle atrás de Antímano

Nuestra Señora del Rosario, calle atrás de Antímano Parroquia Catedral Santa Capilla, esquina Santa capilla, Avenida Universidad.

Santa Capilla, esquina Santa capilla, Avenida Universidad. Parroquia El Valle Nuestra Señora de La Encarnación de El Valle, Plaza Bolívar de El Valle

Nuestra Señora de La Encarnación de El Valle, Plaza Bolívar de El Valle Parroquia La Candelaria Nuestra Señora de La Candelaria, Avenida Urdaneta frente a la plaza La Candelaria

Nuestra Señora de La Candelaria, Avenida Urdaneta frente a la plaza La Candelaria Parroquia San Juan Avenida San Martín frente a la Plaza Capuchinos

Avenida San Martín frente a la Plaza Capuchinos Parroquia Santa Teresa Basílica Santa Teresa, esquina la Palma a Esquina Santa Teresa

Basílica Santa Teresa, esquina la Palma a Esquina Santa Teresa Parroquia El Paraíso Nuestra Señora de Coromoto, urbanización El Pinar

Nuestra Señora de Coromoto, urbanización El Pinar Parroquia La Pastora Iglesia de la Divina Pastora Urapal, diagonal a la plaza José Félix Ribas

La feria del pescado ofrece proteína a precios económicos y los usuarios pueden acercarse desde las 9:00 de la mañana.

A través del programa Venezuela Come + Pescado, se facilita el acceso directo de una amplia gama de especies acuáticas.

La oferta incluye desde productos frescos como cataco, carite y tajalí, hasta variedades procesadas como camarón precocido y pescado salado, además de bagre, lamparosa, lisa y camarón en distintas presentaciones.

