Habrá feria del pescado en varias parroquias caraqueñas este 18 de febrero: conozca cuáles

La feria del pescado llega a Caracas con la operación Venezuela Come + Pescado para el dia 18 de febrero.
De acuerdo a la publicación de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. (Corpesca) en sus redes sociales, se establecerán diversos puntos de la capital.
Venezuela Come + Pescado en Caracas
- Parroquia Altagracia Cerca del Ministerio de Finanzas y Plaza Juan Pedro López
- Parroquia Antímano Nuestra Señora del Rosario, calle atrás de Antímano
- Parroquia Catedral Santa Capilla, esquina Santa capilla, Avenida Universidad.
- Parroquia El Valle Nuestra Señora de La Encarnación de El Valle, Plaza Bolívar de El Valle
- Parroquia La Candelaria Nuestra Señora de La Candelaria, Avenida Urdaneta frente a la plaza La Candelaria
- Parroquia San Juan Avenida San Martín frente a la Plaza Capuchinos
- Parroquia Santa Teresa Basílica Santa Teresa, esquina la Palma a Esquina Santa Teresa
- Parroquia El Paraíso Nuestra Señora de Coromoto, urbanización El Pinar
- Parroquia La Pastora Iglesia de la Divina Pastora Urapal, diagonal a la plaza José Félix Ribas
La feria del pescado ofrece proteína a precios económicos y los usuarios pueden acercarse desde las 9:00 de la mañana.
A través del programa Venezuela Come + Pescado, se facilita el acceso directo de una amplia gama de especies acuáticas.
La oferta incluye desde productos frescos como cataco, carite y tajalí, hasta variedades procesadas como camarón precocido y pescado salado, además de bagre, lamparosa, lisa y camarón en distintas presentaciones.
