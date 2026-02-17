Valentina Quintero se pronuncia sobre videos virales de Morrocoy en Carnaval: pide respetar los reglamentos

Suscríbete a nuestros canales

La periodista Valentina Quintero se pronunció este martes sobre los recientes videos virales del caos ocurrido en Cayo Los Juanes, Morrocoy, durante este asueto de Carnaval.

En tal sentido, Quintero resaltó que existen normativas que protegen los 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales y 65 parques de recreación, que constituyen más de 20% del territorio nacional.

“Existen reglamentos de uso y manejo de los parques nacionales (...) que tienen una capacidad de carga para precisamente evitar estos desmadres y con solo aplicarla estos horrores nos seguirán ocurriendo”, indicó.

Ante esto, aseguró que Venezuela “no será jamás el glorioso destino sostenible (...) mientras existan catástrofes” como estas.