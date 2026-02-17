Vacaciones

Carnavales 2026: estas son las playas habilitadas en Carabobo para el disfrute de temporadistas

Por Yasmely Saltos
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 08:59 pm

El gobernador Rafael Lacava confirmó que la costa carabobeña está lista para recibir a miles de temporadistas este febrero de 2026.

Tras los operativos de saneamiento y seguridad, se han habilitado 10 balnearios que cumplen con todas las condiciones para el disfrute familiar.

Playas habilitadas en Carabobo 

  1. Isla Larga: Ideal para el snorkel y aguas cristalinas. .

  2. Bahía de Patanemo: Perfecta para quienes buscan gastronomía local y una bahía amplia.

  3. Waikiki: El punto de encuentro para eventos deportivos y festivales playeros.

  4. Playa Sonrisa: La opción más cercana al centro de la ciudad.

  5. Playa La Rosa: Conocida por su tranquilidad y servicios.

  6. Gañango: Famosa por sus pozos naturales y ambiente familiar.

  7. El Palito: La parada obligatoria para el desayuno antes de entrar a la ciudad.

  8. Playa Blanca: Aguas tranquilas y arena clara.

  9. Muelle Pesquero: Para los que buscan la frescura del mar directamente.

  10. Playa Huequito: Una opción acogedora para los locales y visitantes.

El mandatario regional enfatizó que el estado se encuentra blindado para estas fiestas carnestolendas. 

Funcionarios de la Policía de Carabobo, Protección Civil y Bomberos están desplegados en todos los puntos de acceso y balnearios.

Lacava instó a los visitantes a recoger sus desechos para mantener las playas en óptimas condiciones durante todo el asueto.

 

 

Lunes 16 de Febrero - 2026
VENEZUELA
