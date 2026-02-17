Carnavales 2026: estas son las playas habilitadas en Carabobo para el disfrute de temporadistas

El gobernador Rafael Lacava confirmó que la costa carabobeña está lista para recibir a miles de temporadistas este febrero de 2026.
Tras los operativos de saneamiento y seguridad, se han habilitado 10 balnearios que cumplen con todas las condiciones para el disfrute familiar.
Playas habilitadas en Carabobo
-
Isla Larga: Ideal para el snorkel y aguas cristalinas. .
-
Bahía de Patanemo: Perfecta para quienes buscan gastronomía local y una bahía amplia.
-
Waikiki: El punto de encuentro para eventos deportivos y festivales playeros.
-
Playa Sonrisa: La opción más cercana al centro de la ciudad.
-
Playa La Rosa: Conocida por su tranquilidad y servicios.
-
Gañango: Famosa por sus pozos naturales y ambiente familiar.
-
El Palito: La parada obligatoria para el desayuno antes de entrar a la ciudad.
-
Playa Blanca: Aguas tranquilas y arena clara.
-
Muelle Pesquero: Para los que buscan la frescura del mar directamente.
-
Playa Huequito: Una opción acogedora para los locales y visitantes.
El mandatario regional enfatizó que el estado se encuentra blindado para estas fiestas carnestolendas.
Funcionarios de la Policía de Carabobo, Protección Civil y Bomberos están desplegados en todos los puntos de acceso y balnearios.
Lacava instó a los visitantes a recoger sus desechos para mantener las playas en óptimas condiciones durante todo el asueto.
Visite nuestra sección de Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube