Carnavales 2026: estas son las playas habilitadas en Carabobo para el disfrute de temporadistas

El gobernador Rafael Lacava confirmó que la costa carabobeña está lista para recibir a miles de temporadistas este febrero de 2026.

Tras los operativos de saneamiento y seguridad, se han habilitado 10 balnearios que cumplen con todas las condiciones para el disfrute familiar.

Playas habilitadas en Carabobo

Isla Larga: Ideal para el snorkel y aguas cristalinas. . Bahía de Patanemo: Perfecta para quienes buscan gastronomía local y una bahía amplia. Waikiki: El punto de encuentro para eventos deportivos y festivales playeros. Playa Sonrisa: La opción más cercana al centro de la ciudad. Playa La Rosa: Conocida por su tranquilidad y servicios. Gañango: Famosa por sus pozos naturales y ambiente familiar. El Palito: La parada obligatoria para el desayuno antes de entrar a la ciudad. Playa Blanca: Aguas tranquilas y arena clara. Muelle Pesquero: Para los que buscan la frescura del mar directamente. Playa Huequito: Una opción acogedora para los locales y visitantes.

El mandatario regional enfatizó que el estado se encuentra blindado para estas fiestas carnestolendas.

Funcionarios de la Policía de Carabobo, Protección Civil y Bomberos están desplegados en todos los puntos de acceso y balnearios.

Lacava instó a los visitantes a recoger sus desechos para mantener las playas en óptimas condiciones durante todo el asueto.

