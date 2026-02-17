Hombre muere tras ataque de enjambre de abejas en Turumo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 34 años de edad, identificado como Yorvin Anthony Aray Palacios, falleció la mañana del pasado viernes 13 de febrero tras sufrir un severo ataque de abejas en la calle La Línea del sector Turumo, en el municipio Sucre del estado Miranda.

La información la dio a conocer el periodista de sucesos, Román Camacho, en su cuenta de Instagram, donde detalló que Aray Palacios se encontraba en compañía de su amigo Jordison Barranco, recolectando artículos para la venta en un depósito de desechos de la zona.

“Mientras realizaban la labor, fueron sorprendidos por un enjambre de abejas. Aunque su acompañante logró escapar del sitio para buscar ayuda, Yorvin fue alcanzado por los insectos, sufriendo múltiples picaduras que le provocaron un shock anafiláctico, causándole la muerte de manera instantánea en el lugar”, agregó.

Operativo de recuperación

Debido a lo intrincado de la zona boscosa donde quedó el cuerpo, las labores de extracción se realizaron al día siguiente. En el operativo participaron los grupos de rescate Funda Megabol y Rescate Unidos de Venezuela, quienes trabajaron en conjunto para trasladar el cadáver hacia una zona accesible.

Al sitio también se presentaron comisiones de la Policía Municipal de Sucre y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para resguardar la escena y levantar el informe preliminar.

Traslado a la morgue de Bello Monte

Funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) se encargaron del levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue de Bello Monte.

De manera preliminar, y según el relato de los testigos, se confirmó que el cadáver presentaba picaduras en la totalidad de la superficie corporal, lo que refuerza la hipótesis de la muerte por reacción alérgica severa.