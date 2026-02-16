Tensión en Ormuz: Irán ordena maniobras previo a negociación clave con Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Irán puso en marcha ejercicios militares en el estrecho de Ormuz en un momento clave para su agenda internacional. La maniobra ocurre días antes de nuevas conversaciones nucleares con Estados Unidos, lo que añade presión al escenario diplomático.

El paso marítimo es uno de los más sensibles del planeta por su impacto directo en el comercio energético global.

Cerca del 20% del petróleo mundial circula por esta ruta, lo que convierte cualquier movimiento militar en la zona en un factor de alto riesgo para los mercados. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de estas operaciones navales.

Los ejercicios, dirigidos por la Guardia Revolucionaria, incluyen simulacros de bloqueo del estrecho y despliegue de capacidades ofensivas. Según información oficial iraní, el operativo se extiende también al golfo Pérsico y al mar de Omán.

Entre las acciones reportadas destacan:

Movilización de embarcaciones rápidas.

Uso de armamento avanzado.

Ensayos de control y respuesta inmediata ante amenazas externas.

Las autoridades iraníes sostienen que el objetivo es reforzar la defensa nacional frente a posibles agresiones.

El inicio de estas maniobras coincide con la antesala de un nuevo ciclo de conversaciones nucleares en Ginebra. En esas reuniones, con mediación de Omán, se debatirá el alcance del programa atómico iraní y el eventual alivio de sanciones.

Teherán ha reiterado que no aceptará el “enriquecimiento cero” ni límites a su programa de misiles balísticos. Esa posición anticipa un proceso complejo y con amplias diferencias entre las partes.

La presencia militar estadounidense en la región también se ha reforzado. Washington ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y buques de apoyo como señal de advertencia.

Desde la Casa Blanca se insistió en que Estados Unidos mantendrá fuerza suficiente en el área para contener cualquier intento de alteración del equilibrio regional.

