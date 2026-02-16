Así puedes registrar y apostillar tu título universitario desde casa: requisitos claves para la validación

Suscríbete a nuestros canales

Obtener la certificación internacional de un título universitario es un paso clave para los profesionales que buscan nuevas metas en el extranjero.

Actualmente, el sistema venezolano, conformado por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), integraron diversas plataformas digitales para facilitar este camino.

Este proceso asegura que la formación obtenida en el país sea reconocida legalmente en cualquier parte del mundo.

¿Cómo realizar el registro inicial en el Saren?

El primer movimiento es la protocolización, que sirve para darle validez legal al título dentro del territorio nacional. Debes registrarte en la página oficial del Saren y seleccionar la opción de "Protocolización" dentro del "Registro Principal".

Tras elegir la sede y cargar las fotos de tu cédula y del título en formato digital, el sistema te entregará una Planilla Única Bancaria (PUB). Una vez pagada, deberás acudir a la cita con tus documentos originales para recibir el título con su firma electrónica y código QR.

Verificación universitaria (GTU)

Con el título ya registrado, el siguiente paso es la Gestión de Trámites Universitarios (GTU). Este organismo, que pertenece al Ministerio de Educación Universitaria, se encarga de verificar que tu título sea auténtico.

Aunque el sistema permite cargar datos en línea, es vital estar atento a la asignación de citas, ya que este sello es el requisito obligatorio que pide la Cancillería antes de poner la apostilla. En esta etapa también puedes incluir otros papeles como notas certificadas o el acta de grado.

Citas por terminal de cédula

Para organizar la alta demanda, el sistema de Apostilla Electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores (MPPRE) funciona según el último número de tu cédula de identidad:

0 y 1: Lunes.

2 y 3: Martes.

4 y 5: Miércoles.

6 y 7: Jueves.

8 y 9: Viernes.

Sábado y domingo: disponible para todos los terminales.

El paso final: la apostilla

Una vez que tienes el título validado por el Saren y el GTU, ingresas al portal del MPPRE el día que te corresponda. Allí seleccionas el país de destino y cargas la información del documento.

La gran ventaja actual es que, para ciertos trámites como el título universitario, la apostilla se genera de forma electrónica y llega directamente a tu correo en formato PDF con un código de verificación internacional, sin necesidad de ir nuevamente a una oficina física.

