Evita multas y recupera tu dinero: la guía para usar el programa de asistencia gratuita VITA

La temporada de impuestos 2026 ya llegó, y con ella, la presión de cumplir con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se hace sentir.

Pero no te preocupes, miles de contribuyentes no tienen que enfrentar este proceso solos ni gastar una fortuna en asesoría profesional.

El programa de Asistencia Voluntaria para la Preparación de Impuestos (VITA) ha puesto en marcha su red de voluntarios certificados para ofrecer ayuda gratuita en todo el país.

¿Qué es el programa VITA y quiénes pueden beneficiarse de él?

El programa VITA no se limita a ser un simple servicio de llenado de formularios; es una iniciativa que busca asegurar que las comunidades más vulnerables puedan aprovechar todos los créditos fiscales que tienen a su disposición.

Según el sitio oficial del IRS, este programa está diseñado principalmente para ayudar a personas que ganan $67,000 o menos al año, así como a personas con discapacidades y contribuyentes que tienen un dominio limitado del inglés.

Además de VITA, también existe el programa de Asesoramiento Tributario para Personas Mayores (TCE), que se centra en ayudar a contribuyentes de 60 años o más, abordando preguntas sobre pensiones y otros temas relacionados con la jubilación.

Beneficios de utilizar la asistencia gratuita

Una de las principales ventajas de acudir a un centro VITA es la seguridad que ofrece.

El medio Enlace Latino NC resalta que los voluntarios están certificados por el IRS y reciben capacitación continua para identificar créditos importantes, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos.

Al utilizar este servicio, los contribuyentes suelen recibir sus reembolsos en la mitad del tiempo que tomaría con las declaraciones en papel, especialmente si eligen el depósito directo.

Fuentes del Condado de Fairfax enfatizan que el servicio es completamente transparente: no hay cargos ocultos y la presentación electrónica (e-file) está incluida sin costo adicional.

Requisitos para recibir ayuda en la declaración de impuestos durante esta temporada

Para que un voluntario pueda procesar su declaración, es necesario que presente toda la documentación requerida. Según las guías de USA.gov, los documentos esenciales son:

Una identificación oficial con fotografía vigente.

Tarjetas de Seguro Social o documentos de ITIN para usted, su cónyuge y dependientes.

Información sobre ingresos: Formularios W-2, 1099 y estados de cuenta bancarios.

Una copia de la declaración de impuestos del año anterior (2024/2025).

Si desea optar por el depósito directo, necesitará un cheque anulado que contenga los números de ruta y cuenta.

¿Cómo encontrar un centro de ayuda cerca de usted?

Localizar asistencia es sencillo. El IRS recomienda utilizar la herramienta VITA Locator en su sitio web o llamar al 800-906-9887.

Organizaciones aliadas como United Way también habilitan la línea 2-1-1 para agendar citas en centros comunitarios, bibliotecas y escuelas locales.

Recuerde que la mayoría de estos centros operan hasta el 15 de abril de 2026, pero la demanda aumenta significativamente al acercarse la fecha límite.

