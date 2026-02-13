IRS entrega otro reembolso de $3.800: entérate si aplicas y cuándo cobrarás

Suscríbete a nuestros canales

Millones de contribuyentes en Estados Unidos recibirán sus reembolsos de impuestos a partir de febrero de 2026, tras la apertura oficial de la temporada fiscal el pasado 26 de enero.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proyecta el procesamiento de 164 millones de declaraciones, con un pago promedio que ronda los $3.800 debido a los recientes ajustes en la deducción estándar y el costo de vida.

Impacto

Esta inyección de liquidez representa un alivio financiero importante para las familias que enfrentan la inflación persistente, especialmente para quienes califican al Crédito Tributario por Hijos (CTC).

También aplica para quienes optan al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), los cuales pueden alcanzar montos superiores a los $7.400 en casos específicos según detalla El Cronista.

¿Cómo cobrar más rápido?

Para acelerar la entrega de los fondos, el organismo prioriza el uso de la presentación electrónica y el depósito directo, métodos que garantizan la acreditación del dinero en menos de 21 días.

Según el calendario establecido, los ciudadanos que enviaron su documentación a finales de enero verán sus depósitos desde el 6 de febrero, mientras que aquellos con créditos reembolsables especiales deberán esperar hasta el 2 de marzo por controles de seguridad adicionales.

La eliminación progresiva de los cheques en papel refuerza la necesidad de que los usuarios utilicen herramientas digitales para asegurar su reembolso de forma ágil y segura en este ciclo fiscal 2025.

