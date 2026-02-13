¿Abrirán todos los bancos en EEUU? Estas entidades estarán abiertas durante los feriados federales

Suscríbete a nuestros canales

La Reserva Federal y las principales entidades financieras de Estados Unidos suspenderán sus operaciones presenciales este lunes 16 de febrero de 2026, con motivo del feriado por el Día de los Presidentes.

Esta pausa en el calendario bancario implica que cualquier transacción realizada en ventanilla o depósitos de cheques mediante cajeros automáticos sufrirán retrasos, procesándose formalmente hasta el siguiente día hábil.

Importante

Los usuarios deben anticipar sus movimientos de capital, ya que la disponibilidad de fondos no será inmediata, aunque las aplicaciones móviles y la banca en línea mantendrán funciones básicas de consulta y transferencia entre cuentas propias.

Es importante destacar que, a diferencia de este festivo federal, la mayoría de los bancos operarán con normalidad durante fechas culturales o religiosas próximas como el Miércoles de Ceniza (18 de febrero) y el Día de San Patricio (17 de marzo).

Consideraciones

Al ser el Día de los Presidentes uno de los 11 feriados regulados por la Reserva Federal en 2026, las oficinas administrativas y los mercados de valores también suelen cesar actividades según detalla US News..

Para evitar contratiempos en el pago de servicios o nóminas, los expertos recomiendan ejecutar las operaciones críticas antes del cierre de jornada del viernes previo al feriado.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube