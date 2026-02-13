¡Quien lo vive es quien lo goza!: Barranquilla se rinde ante el inicio oficial de su Carnaval 2026

Suscríbete a nuestros canales

La "Puerta de Oro" de Colombia ya respira maicena, rumba y tradición. Este viernes, la ciudad entera se paraliza para dar inicio formal a los cuatro días de fiesta que conforman el Carnaval de Barranquilla 2026, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Con una ocupación hotelera que roza el 98%, la Arenosa recibe a más de un millón de turistas nacionales y extranjeros.

La agenda del fin de semana

La monarquía del carnaval, encabezada por la Reina del Carnaval y el Rey Momo, ha dado la orden de "gozar hasta que el cuerpo aguante". Estos son los hitos de la agenda:

Viernes 13: La Coronación de los Reyes: esta noche, el Estadio Romelio Martínez será el escenario de un espectáculo coreográfico masivo donde se coronará oficialmente a los soberanos, seguido de un concierto de talla internacional con estrellas del vallenato y la salsa.

Sábado 14: Batalla de Flores: el evento más emblemático. Un desfile de carrozas, comparsas y grupos folclóricos que recorrerá la Vía 40. Este año se celebra el centenario de varias danzas tradicionales.

Domingo 15: Gran Parada de Tradición: ll día dedicado exclusivamente al folclor puro (Cumbia, Congos, Garabatos y Mapalé) sin música amplificada, resaltando la raíz africana e indígena de la fiesta.

Lunes 16: Gran Parada de Comparsas: el despliegue de fantasía, brillo y creatividad en la Vía 40.

Seguridad y logística

La Alcaldía de Barranquilla ha desplegado a más de 5.000 efectivos de la Policía para garantizar la seguridad en los palcos y zonas de eventos. Asimismo, se ha activado una "Alerta Amarilla" en la red hospitalaria como medida preventiva ante las altas temperaturas y las aglomeraciones.

"Barranquilla le abre los brazos al mundo. Este año nuestra temática es 'El Carnaval de la Gente', rescatando los bailes de barrio y la esencia de nuestros hacedores", afirmó la Secretaria de Cultura en la apertura de la jornada.

Economía en ascenso

Se estima que el Carnaval 2026 generará un impacto económico superior a los 600 mil millones de pesos, impulsando sectores como el transporte, la gastronomía y, por supuesto, la industria creativa de los artesanos de Galapa y los barrios populares que fabrican los icónicos disfraces de Marimonda, Monocuco y Torito.

