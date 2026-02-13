Finanzas

Reporte de las subastas de divisas electrónicas de este 13 de febrero: guía rápida y montos promedios

Por Robert Lobo
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 12:03 pm
Este viernes, se llevó a cabo otra jornada de subastas de divisas electrónicas por parte de varias entidades bancarias principalmente privadas. Los dólares adquiridos no es para retiro en efectivo; se acredita en tu Cuenta Electrónica.

Algunos usuarios que han subastado sin tener la tarjeta física, han señalado que les ha aparecido automáticamente la tarjeta virtual en el sistema o les ha permitido la solicitud de la misma, una vez realizan la primera compra de divisas con un monto mínimo de $2.

Destacar que, solo podrás movilizar estas divisas mediante tarjeta internacional o virtual. Sin ella, el dinero permanecerá en la cuenta sin poder usarse.

Horarios: Para la adquisición de divisas, el cliente debe monitorear desde las primeras horas de la mañana. Los bancos suelen cerrar la recepción entre las 10:00 a.m. o 10:30 a.m.

REPORTE DE LAS SUBASTA DE ESTE 13 DE FEBRERO

Banco Provincial:

  • El monto mínimo: 100$ múltiplos de 100$ maximo 2500$
  • Tasa ref: Última aprobada mínima conocida 410 Bs/$.

Banesco:

  • El monto mínimo: 100$ múltiplos de 100$ maximo 2500$
  • Tasa ref: Última aprobada mínima conocida 405 Bs/$.

BNC: 

  • Mínimo: 100$ múltiplos de 100$
  • Tasa ref: Última aprobada mínima conocida 410 Bs/$.

 * El sistema asigna las divisas a la tasa que tú mismo ofertes. Tasas mínimas conocidas actuales: 405 Bs/$.  Como referencia general, durante las últimas jornadas los montos de subastas se han ubicado entre los 405 y 450 Bs/$.

Bancos participantes privados: Banesco, BNC, Provincial, Mercantil, Bancamiga.

​Públicos: BDV, Banco del Tesoro, Banco Digital de los Trabajadores.

Con información de la cuenta en Telegram: Valores Económicos para Mercados Inteligentes

