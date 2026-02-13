Día de San Valentín: los mejores restaurantes para cenar en Dallas-Fort Worth este 14 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

A propósito del Día de San Valentín este sábado 14 de febrero, en Dallas-Fort Worth hay un abanico de posibilidades que van desde cenas de gala hasta planes con amigos.

Este año, las celebraciones no se limitan al sábado 14; los restaurantes del Norte de Texas han extendido sus menús especiales durante todo el fin de semana para asegurar que nadie se quede sin mesa.

Desde el lujo de Uptown Dallas hasta el encanto histórico de Fort Worth, la oferta gastronómica es tan variada como los presupuestos. Aquí te presentamos una guía curada para que planifiques tu cita perfecta.

El compromiso del año: filetes gratis de por vida

La oferta más audaz de este 2026 viene de la mano de Medium Rare. El restaurante ha lanzado un reto para los románticos: cualquier pareja que se comprometa formalmente dentro de su establecimiento este 14 de febrero recibirá filetes con papas fritas gratis cada año en su aniversario por el resto de su vida matrimonial. Una inversión a largo plazo que requiere, eso sí, una reservación inmediata.

Para quienes buscan una experiencia de varios tiempos y sofisticación, estas son las paradas obligatorias:

Brunch, Té y "Galentine’s"

No todo es cena a la luz de las velas. El concepto de Galentine’s pisa fuerte con opciones ideales para grupos de amigas:

Bar Juniper (Ritz-Carlton): Ofrece un sofisticado Té de Galentine's los días 7, 8 y 13 de febrero ($95) y el Té de Valentine's el día 14 ($125).

Catbird: Noche de Ramen & Bao edición Galentine’s el 12 de febrero con música en vivo.

Dolce Riviera: Brunch italiano de tres tiempos el 14 y 15 de febrero por $55.

Del Frisco’s Grille: Menú inspirado en "girl dinner" con papas fritas con trufa y mini crab cakes por $39.

Postres y experiencias únicas

Si buscas algo dulce o una experiencia diferente, considera estos puntos:

Emporium Pies: Especial "Queen of Hearts", un pay en forma de corazón con chocolate blanco y frambuesa.

Eataly: "Valentine’s Day Festa" el 12 de febrero con degustaciones ilimitadas de vinos italianos ($65).

Crown Block: Cena con la "Rose Petal Window Experience" ($50 extra) y brunch con macarons de corazón el día 15.

BJ’s Restaurant: El famoso Pizookie de chocolate ($12.99) y cocteles servidos en minibañeras.

