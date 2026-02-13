Embajada de EEUU en Venezuela anuncia entrega de importante cifra de medicamentos: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela anunció la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar al sistema de salud del país.

La acción busca reforzar la atención médica y garantizar que los insumos lleguen a quienes más lo necesitan, en un contexto de escasez de medicinas.

Este envío refleja la cooperación bilateral y el compromiso de Estados Unidos de brindar asistencia humanitaria directa a Venezuela, contribuyendo a mejorar la disponibilidad de fármacos en hospitales y centros de salud de la nación.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube