Embajada de EEUU en Venezuela anuncia entrega de importante cifra de medicamentos: detalles

La noticia fue confirmada por la encargada de negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

Por Jessica Molero
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 01:52 pm
laura dogu
Foto: Cortesía

 

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela anunció la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar al sistema de salud del país. 

La acción busca reforzar la atención médica y garantizar que los insumos lleguen a quienes más lo necesitan, en un contexto de escasez de medicinas.

Este envío refleja la cooperación bilateral y el compromiso de Estados Unidos de brindar asistencia humanitaria directa a Venezuela, contribuyendo a mejorar la disponibilidad de fármacos en hospitales y centros de salud de la nación.

 

Viernes 13 de Febrero - 2026
