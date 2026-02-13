Trump anuncia que viajará a Venezuela próximamente: así calificó su relación con Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes, 13 de febrero, su intención de viajar a Venezuela en una fecha próxima.

Durante un encuentro con la prensa, el mandatario estadounidense destacó la mejora radical en las relaciones entre Washington y Venezuela.

En el video, reportado por la agencia EFE, Trump calificó el vínculo actual como excelente, resaltando la cooperación directa con el gobierno venezolano para reactivar la industria energética y permitir el regreso de las corporaciones internacionales al territorio.

Una visita confirmada

«Voy a visitar Venezuela […]. Aún no hemos definido cuándo pero lo haré», prometió el presidente Trump ante los medios de comunicación.

Aunque la Casa Blanca no ha ofrecido detalles específicos sobre la agenda o el día exacto del viaje, las palabras del mandatario marcan un giro en la política exterior hacia la nación tras años de tensiones y el reciente conflicto.

Relación bilateral de «diez»

Al ser consultado sobre el estado de la diplomacia con Caracas, Trump se mostró sumamente optimista. «Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, (Delcy Rodríguez). Como saben, estamos trabajando muy de cerca. Tenemos a nuestras grandes compañías petroleras entrando», explicó el jefe de Estado americano.

El factor petrolero

Trump también detalló que el plan consiste en que las empresas estadounidenses retomen las operaciones de crudo de forma masiva. «Van a extraer el petróleo y venderlo por mucho dinero, y Venezuela va a recibir una gran parte de ese dinero. La relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es, diría yo, de diez», concluyó el presidente.

