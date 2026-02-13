Sudamericano Sub-20: Venezuela empata ante Chile y sella su pase a la fase final

Suscríbete a nuestros canales

La selección femenina de Venezuela Sub-20 cerró su participación en la primera etapa del Sudamericano con un empate 0-0 frente a Chile. Con este resultado, el conjunto nacional aseguró su presencia en la fase final del torneo, consolidándose como uno de los equipos protagonistas de su zona.

El técnico Ángel Hualde optó por una alineación alternativa para este compromiso. Pese a los cambios, la Vinotinto llevó la iniciativa ofensiva apoyada en la velocidad de Marielbis Gutiérrez y Francelis Graterol. Ambas jugadoras generaron peligro constante desbordando por las bandas, aunque la puntería no estuvo del lado venezolano durante la tarde.

La jugadora más destacada del ataque fue Anggely Muñoz, quien estuvo cerca de abrir el marcador en dos oportunidades clarísimas. En la primera mitad, un potente disparo de larga distancia se estrelló en el horizontal. Posteriormente, un cobro de tiro de esquina estuvo a punto de convertirse en gol olímpico, pero el balón impactó nuevamente en el travesaño.

En el aspecto defensivo, la zaga venezolana mostró un despliegue sólido que permitió a la guardameta Ivana Veloz tener una jornada sin mayores sobresaltos. Chile, por su parte, resistió la presión constante pero no logró generar jugadas de riesgo que inquietaran el arco nacional.

Con esta clasificación, Venezuela se une a Colombia y Paraguay como las representantes de su grupo en la ronda definitiva. En la siguiente instancia, estas tres selecciones se enfrentarán en un formato de "todos contra todos" contra los tres mejores equipos del otro grupo.

El objetivo principal es asegurar uno de los cuatro cupos directos que otorga el torneo para la Copa del Mundo de Polonia 2026. Tras asegurar el segundo lugar de su zona, las jugadoras celebraron el pase, conscientes de que en la fase final el margen de error será mínimo para alcanzar la meta mundialista.

