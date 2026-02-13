Llega un nuevo vuelo con venezolanos repatriados desde Miami: incluye 10 niños

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes arribó al aeropuerto de Maiquetía un nuevo vuelo de repatriación con más de 100 venezolanos, entre ellos, al menos 10 niños.

El ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó a través de sus redes que se trata del vuelo Nº 111 proveniente de Miami, en Estados Unidos (EEUU).

Plan Vuelta a la Patria

De acuerdo con la información suministrada por el ministerio de Interior, Justicia y Paz, hoy arribaron a Maiquetía 109 venezolanos en un nuevo vuelo de repatriación dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria.

Asimismo, señala que viajaron en la aeronave identificada con matrícula N642VA y perteneciente a la Aerolínea Global Crossing, desde la ciudad de Miami, estado de Florida, en EEUU.

Vuelo Nº 111 arriba con 10 niños en Maiquetía

En este sentido, destaca que enter los 109 venezolanos, retornaron al país un total de 83 hombres, 15 mujeres, 10 niños y un adolescente de 17 años.

Adicionalmente, resalta que al arribar al país, "fueron atendidos por los funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana", los cuales permiten reintegrarse en la sociedad venezolana.

