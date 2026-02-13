Distribuidor oficial lanza oferta en antenas Starlink con Cashea: la mensualidad del servicio va desde los $40

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de productos tecnológicos SoyTechno, en su rol como distribuidor oficial de Starlink, anunció una serie de ofertas y un plan de financiamiento para la adquisición de equipos de internet satelital en Venezuela, que podrá pagarse a través de Cashea.

La promoción, activada durante la temporada de Carnaval, permite a los usuarios acceder a diferentes modelos de antenas y planes de servicio con descuentos significativos.

El catálogo actual del distribuidor incluye las versiones de hardware mini, estándar y residencial. Según indicó la empresa a través de Instagram, estos dispositivos están diseñados para ofrecer un Internet rápido y estable.

Para los usuarios que requieren movilidad, la versión Starlink Mini está orientada a su uso en vehículos, motocicletas o durante viajes. Por otro lado, los modelos estándar y residenciales están destinados a instalaciones fijas en casas o apartamentos, garantizando una señal potente en un punto geográfico determinado.

Precio más económico de la promoción y descuento

Respecto a las tarifas del servicio mensual, la empresa aplicó una reducción de costos por el inicio de operaciones oficiales de la marca en el país. La compañía especificó que el servicio tendrá una mensualidad desde los 40 dólares con un 50% de descuento.

SoyTechno enfatizó que la conexión se mantiene operativa independientemente de la ubicación geográfica del usuario, siempre que se cuente con la línea de vista al cielo requerida por el sistema satelital.

