¿Abierto o cerrado? Guía completa para el Día de los Presidentes 2026 en Chicago

Aunque el cumpleaños real del primer presidente es el 22 de febrero, la ley establece este feriado para el tercer lunes de febrero

Lunes, 16 de febrero de 2026

Estados Unidos celebra este lunes 16 de febrero de 2026 el Día de los Presidentes, una festividad federal que honra el legado de George Washington y los líderes de la nación.

Aunque el cumpleaños real del primer presidente es el 22 de febrero, la ley establece este feriado para el tercer lunes de febrero, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo.

Al ser un día oficial reconocido por el gobierno federal desde 1879, la mayoría de las oficinas públicas y servicios administrativos permanecerán suspendidos, aunque el sector privado mantendrá gran parte de su actividad.

Guía de servicios: ¿Qué estará abierto y qué no?

Para quienes tengan trámites pendientes este lunes, es fundamental conocer los cierres operativos en Chicago e Illinois:

  • Bancos y Bolsa: El NASDAQ, la Bolsa de Valores de Nueva York y las instituciones bancarias estarán cerrados.

  • Correo: El USPS no entregará correspondencia y sus oficinas no operarán. Sin embargo, UPS y FedEx mantendrán sus servicios con modificaciones leves.

  • Educación: Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) permanecerán cerradas. En el resto de Illinois, los distritos escolares suelen marcarlo como día de "No asistencia".

  • Gobierno: Las oficinas estatales y locales, incluyendo las instalaciones del Secretario de Estado para servicios de conducción, estarán cerradas.

Oportunidades de ocio y compras

A diferencia del sector público, el comercio y la cultura abren sus puertas para aprovechar el día libre. Muchos museos de la ciudad ofrecen beneficios especiales para los residentes de Illinois:

Institución Beneficio Horario
Instituto de Arte de Chicago Entrada Gratis (Resid. Illinois) 11:00 AM – 5:00 PM
Museo de Historia de Chicago Entrada Gratis (Resid. Illinois) Horario regular
Museo Field y Museo MSI Abierto al público Horario regular
Supermercados (Target, Walmart, etc.) Abierto al público Horario regular

