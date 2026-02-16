¿Abierto o cerrado? Guía completa para el Día de los Presidentes 2026 en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos celebra este lunes 16 de febrero de 2026 el Día de los Presidentes, una festividad federal que honra el legado de George Washington y los líderes de la nación.

Aunque el cumpleaños real del primer presidente es el 22 de febrero, la ley establece este feriado para el tercer lunes de febrero, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo.

Al ser un día oficial reconocido por el gobierno federal desde 1879, la mayoría de las oficinas públicas y servicios administrativos permanecerán suspendidos, aunque el sector privado mantendrá gran parte de su actividad.

Guía de servicios: ¿Qué estará abierto y qué no?

Para quienes tengan trámites pendientes este lunes, es fundamental conocer los cierres operativos en Chicago e Illinois:

Bancos y Bolsa: El NASDAQ, la Bolsa de Valores de Nueva York y las instituciones bancarias estarán cerrados .

Correo: El USPS no entregará correspondencia y sus oficinas no operarán. Sin embargo, UPS y FedEx mantendrán sus servicios con modificaciones leves.

Educación: Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) permanecerán cerradas. En el resto de Illinois, los distritos escolares suelen marcarlo como día de "No asistencia".

Gobierno: Las oficinas estatales y locales, incluyendo las instalaciones del Secretario de Estado para servicios de conducción, estarán cerradas.

Oportunidades de ocio y compras

A diferencia del sector público, el comercio y la cultura abren sus puertas para aprovechar el día libre. Muchos museos de la ciudad ofrecen beneficios especiales para los residentes de Illinois:

Institución Beneficio Horario Instituto de Arte de Chicago Entrada Gratis (Resid. Illinois) 11:00 AM – 5:00 PM Museo de Historia de Chicago Entrada Gratis (Resid. Illinois) Horario regular Museo Field y Museo MSI Abierto al público Horario regular Supermercados (Target, Walmart, etc.) Abierto al público Horario regular

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube