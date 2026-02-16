Fundalossada inicia en el Zulia censo de becas para universitarios: ubicación y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Dr. Jesús Enrique Lossada (Fundalossada) en el estado Zulia anunció el inicio del Gran Censo de Becas para estudiantes universitarios, una iniciativa que permitirá a los jóvenes acceder a oportunidades de apoyo académico durante el año 2026.

El viceministerio de Educación y representantes de la fundación invitan a los jóvenes a preparar los requisitos necesarios para participar en esta jornada, que se llevará a cabo del 26 al 28 de febrero en varias localidades de la región.

Municipios y puntos de registro

Maracaibo: 26 de febrero, Plaza Bolívar, frente al Palacio de los Cóndores.

San Francisco: 26 de febrero, Plaza de la Revolución, avenida 39, al lado del Liceo Mathías Lossada.

Cabimas: 26 de febrero, Teatro Municipal “Javier Fernández”.

Lagunillas: 26 de febrero, Casa de la Cultura.

Documentos y requisitos necesarios

Para formalizar la postulación, los jóvenes deberán consignar los siguientes documentos:

Cédula de identidad (original y copia).

Fotocopia del título de bachiller.

Notas certificadas o récord de notas, si actualmente cursan estudios universitarios.

Comprobante de registro OPSU.

Carta de residencia.

Informe médico o carnet de discapacidad, en caso de presentar alguna condición especial.

La entrega completa de estos documentos es fundamental para garantizar que la solicitud sea considerada dentro del proceso de becas.

