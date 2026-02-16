X restablece su servicio: todo sobre la caída masiva que paralizó la red de Elon Musk este 16 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El apagón digital de la red social X (anteriormente Twitter) tomó por sorpresa a millones de usuarios este lunes 16 de febrero de 2026.

Durante poco más de una hora, la plataforma de Elon Musk experimentó una caída masiva a nivel global, afectando principalmente a mercados clave como Estados Unidos, España, Colombia y diversos países de Latinoamérica, dejando el feed de noticias completamente paralizado.

La incidencia impedía la carga de publicaciones tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Los usuarios se encontraban con una pantalla negra o el mensaje: "Los posts no se están cargando en este momento".

Según datos de Downdetector, los reportes escalaron rápidamente superando los 40,000 informes en EE. UU. y miles más en Europa, evidenciando una falla sistémica en los servidores de la compañía.

Grok también fuera de combate

El fallo no se limitó a la red social convencional. Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI, también dejó de responder consultas, lo que sugiere un problema técnico profundo en la infraestructura compartida de las empresas de Musk.

Una hora después aproximadamente de la caída el servicio comenzó a estabilizarse de forma gradual, permitiendo a los usuarios volver a publicar e interactuar.

Hasta el momento, la cuenta oficial de soporte de X no ha emitido un comunicado explicando la causa raíz del problema, manteniendo el hermetismo habitual tras este tipo de interrupciones técnicas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube