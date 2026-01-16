Este es el precio de Starlink en Texas en 2026: el internet satelital de Elon Musk

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de internet satelital de Elon Musk, Starlink, ofrece varios planes para los estadounidenses.

El proveedor de internet satelital ganó popularidad en los últimos años por brindar conexión de lata velocidad y baja latencia en ubicaciones remotas y rurales. El servicio también está disponible en Texas, donde funcionan varias empresas de Musk.

En enero de 2026, la web oficial muestra planes y precios similares en varias regiones de EEUU, incluyendo Texas.

Residential Lite. $ 80 mensuales. Disponible para áreas determinadas, con datos limitados y calidad de internet más baja en horas pico.

Residential: $ 120 mensuales. Solo para uso doméstico, datos ilimitados con prioridad normal.

Rom 50 GB: $ 50 mensuales. Para conexiones móviles y uso temporal. Al agotar lo 50 G el usuario debe pagar internet extra. Funciona en carretera o diferentes locaciones dentro del país.

Roam Unlimited: $ 165 mensuales. Para uso móvil intenso o constante, con datos ilimitados mientras el cliente se mueve. Permite usar internet mientras se desplaza.

De acuerdo con la web, actualmente en algunos lugares de Texas se cobra un recargo de $ 500 por alta demanda, que podría perder vigencia en los próximos meses.

Planes de internet de Starlink para empresas

Existen planes para empresas como Priority Local, para operaciones terrestres y en viajes regionales, aunque no están aptas para mar o global. Los precios oscilan entre $ 65 (50 GB) y $ 540 mensuales.

Hay otros planes más costosos para compañías como Global Priority, que incluye movilidad internacional; oscila entre $ 250 y $ 2.150.

Además, existe un plan de 12 meses disponible para ciertas áreas de EEUU, según Starlink; solo disponible para nuevos clientes o usuarios existentes que se registren para una nueva línea de internet. Al comprometerse a instalar el equipo por un año, el cliente recibe un equipo de instalación totalmente gratis.

Paso a paso para contratar Starlink en Texas en enero 2026

Primer paso: comprar un equipo: incluye la antena o satélite (Dish), router wifi y todos los cables. El kit se vende a través de Starlin o de minoristas autorizados como Home Depot por $ 350.

Verificar en la web oficial que existe cobertura en su área

Elegir el plan que desea contratar

Pagar el monto especificado por la compañía

En un plazo de cuatro a cinco días recibirá el equipo

