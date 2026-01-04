Starlink será gratis en Venezuela hasta esta fecha: quiénes pueden usarlo y requisitos para conectarse

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de internet satelital Starlink, propiedad Elon Musk, anunció que ofrecerá el servicio de banda ancha de forma gratuita en Venezuela.

Esta medida busca garantizar que la población mantenga una comunicación constante en un momento de gran incertidumbre y fallas en las redes locales.

El anuncio se hizo oficial a través de la cuenta de la compañía en la red social X, donde se detalló que el beneficio responde a los graves problemas de conectividad que "surgieron tras la captura de Nicolás Maduro".

¿Hasta cuándo estará disponible?

De acuerdo con la información oficial, Starlink ofrecerá servicio gratuito hasta el 3 de febrero de este 2026. Solo para los que se conecten desde Venezuela.

Horas después del comunicado oficial, el propio Elon Musk reforzó el mensaje al publicar en sus redes: “En apoyo al pueblo de Venezuela”.

Con estas palabras, el empresario dejó claro que la decisión tiene un carácter humanitario para ayudar a los ciudadanos a mantenerse informados.

La noticia se volvió viral rápidamente, y miles de usuarios agradecieron el gesto de liberar el costo del servicio por un mes completo.

¿Cómo funciona el servicio gratis?

Starlink utiliza una red de satélites que vuelan a baja altura para enviar señal de internet a la Tierra. Esto permite que el servicio llegue incluso a los lugares más apartados o donde los cables y las antenas normales no funcionan.

Por ahora, el beneficio se aplica de la siguiente manera:

Usuarios activos : no necesitan hacer nada; recibirán créditos automáticos en sus cuentas para que el mes sea gratis.

: no necesitan hacer nada; recibirán créditos automáticos en sus cuentas para que el mes sea gratis. Usuarios inactivos : quienes tengan el equipo pero no estén pagando el servicio, pueden reactivarlo para aprovechar este periodo sin costo.

: quienes tengan el equipo pero no estén pagando el servicio, pueden reactivarlo para aprovechar este periodo sin costo. Nuevos usuarios: la empresa no ha confirmado si enviará nuevos equipos gratis, por lo que el beneficio es principalmente para quienes ya tienen la antena en sus manos.

Requisitos y costos para contratar

A pesar de la oferta de mensualidad gratuita, muchos venezolanos señalaron que el acceso no es sencillo debido a los costos iniciales.

Para contratar el servicio, el propio asistente de inteligencia artificial de X, conocido como Grok, explicó los pasos necesarios:

Se necesita un kit que incluye una antena y un router. En Venezuela, estos equipos se consiguen a través de revendedores o importándolos, con precios que suelen superar los 400 o 500 dólares.

Es necesario descargar la aplicación de Starlink, escanear un código QR y colocar la antena en un lugar con vista clara al cielo, sin árboles ni techos que estorben.

Se debe crear una cuenta en el sitio oficial de Starlink. Aunque el servicio sea gratis hasta febrero, el sistema suele pedir una tarjeta internacional para el registro inicial y los pagos futuros (que rondan los 60 dólares mensuales en planes básicos).

