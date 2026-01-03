¿A cuánto sube el Metro de Nueva York? La MTA revela el nuevo precio del pasaje para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Desde enero de 2026, los millones de usuarios que dependen del metro y los autobuses de la Gran Manzana no solo tendrán que ajustar sus presupuestos, sino que también se despedirán de una era tecnológica: la icónica MetroCard se retirará definitivamente.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha confirmado que estas medidas tienen como objetivo modernizar el servicio y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte más grande de Estados Unidos.

¿Cuál es la nueva tarifas para viajes en el Metro de Nueva York?

Las tarifas para 2026 ya están aquí: el viaje en metro costará ahora $3.00. La primera gran noticia para los pasajeros es el aumento en el precio del pasaje.

Después de que la junta de la MTA diera su visto bueno, la tarifa base para el metro y los autobuses locales subirá de $2.90 a $3.00 a partir del 4 de enero de 2026.

Este cambio marca el precio más alto en la historia del sistema de transporte de Nueva York, reseña Telemundo 47.

Aquí están los detalles de los cambios:

Viaje base (Metro y bus local): $3.00.

$3.00. Tarifa reducida: Aumenta de $1.45 a $1.50.

Aumenta de $1.45 a $1.50. Boleto sencillo (Single Ride): Subirá a $3.50.

Subirá a $3.50. Autobuses exprés: El costo se elevará a $7.25.

El costo se elevará a $7.25. Límitación semanal (Fare Capping): Se mantiene el beneficio de viajes gratuitos después de alcanzar 12 trayectos pagados, pero el tope semanal aumentará a $35 ($17.50 para tarifa reducida).

Adiós a la MetroCard: Todo al sistema OMNY

El 31 de diciembre de 2025 será el último día en que podrás comprar y recargar las tarjetas MetroCard en las máquinas expendedoras.

A partir de 2026, el sistema OMNY (One Metro New York) se convertirá en el nuevo estándar.

Aunque los usuarios podrán seguir usando el saldo que les quede en sus tarjetas viejas durante los primeros meses del año, no habrá marcha atrás al sistema de "deslizar".

La MTA estima que eliminar por completo el mantenimiento de las ranuras de lectura de la MetroCard le ahorrará a la ciudad cerca de 20 millones de dólares al año.

¿Qué pasará con mi saldo?

Si todavía tienes dinero en tu MetroCard cuando llegue 2026, no te preocupes, no lo perderás.

La MTA ha creado un proceso para transferir saldos a cuentas de OMNY o solicitar reembolsos hasta dos años después de la fecha de vencimiento que aparece en tu tarjeta.

