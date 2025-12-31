Planes de pago para los impuestos en EEUU 2026: así puede recibir ayuda del IRS para no fallar en su deuda tributaria

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos puede ser agobiante, sobre todo cuando el pago no puede ser cubierto por su presupuesto antes de la fecha de vencimiento, por esta razón debe saber qué opción tiene para hacer control de daños sobre su deuda.

Lo primero que hay que tener presente es que cada año, su impuesto vence para la fecha límite de presentación, incluso si obtiene una prórroga para presentar.

La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2025 será el 15 de abril de 2026, pero la fecha de pago.

Esto, debido al que el IRS exige que el impuesto se pague conforme se gana el dinero. Por eso, para cuando llega el 15 de abril de 2026, el IRS considera que esa es la fecha final de liquidación para todo lo ganado en 2025.

Ahora si no puedes cancelar tu deuda para la fecha, el IRS indica que tienes dos opciones.

Plan de Pagos (Installment Agreement): puedes pedirle al IRS que te deje pagar en cuotas.

Es un préstamo que el IRS te hace, y te cobrarán intereses mensuales y una multa por pago tardío desde el primer día (16 de abril de 2026).

Tomar la extensión de tiempo para declarar: si se pide la extensión, el IRS te da hasta el 15 de octubre de 2026 para enviar los formularios, aunque legalmente debiste haber enviado el cheque del pago estimado el 15 de abril.

Sin embargo, esa segunda opción no está libre de culpa, es decir… con la extensión se siguen aplicando intereses y multas sobre el saldo que no hayas pagado.

Porque en realidad la extensión no es para pagar.

Entonces, la opción ideal es solicitar el plan de pagos.

¿Es elegible para aplicar al plan de pagos del IRS?

Debe tener en cuenta que su situación tributaria específica determinará qué opciones de pago están disponibles para usted.

En principio, las opciones de pago incluyen:

El pago completo, un plan de pagos a corto plazo (liquidando el saldo en 180 días o menos) o un plan de pagos a largo plazo, también conocido como un plan de pagos a plazos (por medio de pagos mensuales).

Puede que califique para solicitar en línea un:

Planes de pago simples (Plan de pagos a plazos): si adeuda $50.000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados.

Y siempre que haya presentado todas las declaraciones requeridas.

Plan de Pagos a corto plazo (180 días o menos): si adeuda $100.000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados.

Esto debe hacer para hacer la solicitud

El IRS indica que necesitará crear una cuenta en línea para personas físicas del IRS y luego podrá solicitar un plan de pagos en línea.

Es decir, no es necesario llamar, enviar correo ni visitar el IRS.

Solo necesitará una identificación con foto para crear su cuenta.

Si usted solicita un plan de pagos de débito directo, necesitará sus números de ruta y cuenta bancarios.

Si presentó su declaración de impuestos recientemente, o si su declaración fue revisada, pero aún no ha recibido un aviso de parte del IRS con un saldo, necesitará la información del saldo pendiente de pago indicado en su declaración.

No hay cargos administrativos para los planes de pago a corto plazo, pero los de lago plazo sí, por lo que deberá confirmarlo con el IRS.

Para mayor información, puede visitar la guía oficial del IRS: Solicitud en línea para un plan de pagos | Internal Revenue Service.

