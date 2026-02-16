Francisco «Kid» Rodríguez: el nuevo inmortal del Béisbol Latino

Suscríbete a nuestros canales

El panteón de las leyendas del Caribe abrirá sus puertas este lunes 16 de febrero para recibir a una nueva cohorte de figuras históricas. En una ceremonia que se llevará a cabo en Punta Cana, República Dominicana, el venezolano Francisco "Kid" Rodríguez será inmortalizado en el Salón de la Fama del Béisbol Latino, consolidando su estatus como uno de los mejores lanzadores en la historia de la región.

La carrera de Rodríguez está marcada por la excelencia en el montículo, siendo especialmente recordado por su histórica temporada donde estableció el récord de más juegos salvados en una sola campaña de las Grandes Ligas con 62 rescates. A lo largo de su trayectoria, el derecho acumuló cifras que lo sitúan en la élite del relevo mundial, incluyendo 437 salvamentos de por vida y 1,142 ponches en 976 entradas de labor.

Francisco Rodríguez no estará solo en esta exaltación, pues forma parte de la 12.ª Clase 2025 junto a otros referentes que dejaron una huella imborrable en las Mayores como los dominicanos Bartolo Colón, Miguel Tejada y Julio César Franco, además del mexicano Adrián González. Cada uno de ellos ha sido fundamental para elevar el nivel del profesionalismo latino en el béisbol organizado.

Como único representante de Venezuela en esta promoción, el ingreso del "Kid" reafirma la calidad del talento nacional en los escenarios más exigentes del mundo. Su efectividad de por vida de 2.86 y su WHIP de 1.15 son testimonio de la consistencia que hoy lo lleva a ser reconocido oficialmente como una leyenda del deporte.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.