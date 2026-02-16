Carnavales 2026: La Guaira registró un 97% de ocupación en sus playas durante el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El estado La Guaira reportó un incremento masivo en la afluencia de visitantes durante este fin de semana. Según los datos oficiales presentados por el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, el litoral central alcanzó cifras de asistencia que posicionan a la región como el destino con mayor demanda en el territorio nacional.

El balance ofrecido este domingo indica que las 66 playas, balnearios y ríos habilitados en el estado operaron a casi toda su capacidad. El informe del Observatorio Regional de Economía detalla que el uso de toldos y áreas de recreación llegó al 97,5% de ocupación. En el sector de alojamiento, la infraestructura hotelera de la entidad registró una ocupación del 85%.

Impacto en la economía playera y empleo

La actividad turística en el litoral central no solo afecta al sector hotelero, sino que sostiene el sustento de una parte significativa de la población residente. Las autoridades señalaron que el dinamismo en las costas es un factor determinante para el sustento de las familias de la zona.

Específicamente, el gobernador Terán destacó que más de 70.000 habitantes perciben ingresos directamente de la cadena de servicios vinculada a la economía playera, desde trabajadores independientes hasta prestadores de servicios gastronómicos y logísticos.

Seguridad y percepción del visitante

Uno de los pilares mencionados en el balance oficial para explicar el flujo de temporadistas es el despliegue de los organismos de seguridad ciudadana. La administración regional vinculó directamente el crecimiento de las visitas con la confianza que los operativos generan en el público.

Al referirse a la recepción de los turistas y el ambiente en los balnearios, el gobernador Terán enfatizó: "La gente se siente segura". Este factor ha permitido, según el reporte, que La Guaira se consolide como uno de los principales destinos turísticos del país.

