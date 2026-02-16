Nuevo destino para el «Kaiser»: Germán Márquez firma con los Padres de San Diego

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de las Grandes Ligas se agitó este sábado 14 de febrero con la noticia del acuerdo entre el monticulista venezolano Germán Márquez y los Padres de San Diego. El contrato, que tiene una duración de un año, marca la primera vez en la carrera profesional del guayanés que vestirá un uniforme distinto al de los Rockies de Colorado.

Un cambio de aires estratégico

A sus 30 años, Márquez busca dejar atrás una etapa complicada marcada por la cirugía Tommy John y las dificultades físicas de las temporadas 2023 y 2024. La mudanza a San Diego se percibe como un movimiento estratégico, ya que el Petco Park es un estadio considerablemente más favorable para los lanzadores en comparación con la altitud de Denver. Esta apuesta busca permitirle al derecho revalorizarse en el mercado de cara a futuros contratos.

Legado histórico en Colorado

Márquez se despide de los Rockies como una de las figuras más emblemáticas de su rotación. Durante sus 10 temporadas en la franquicia, acumuló estadísticas que lo sitúan como el primer lanzador en la historia del equipo en alcanzar los mil ponches, dejando su registro personal en 1,069 abanicados. Su durabilidad fue su sello distintivo entre 2017 y 2022, periodo en el que trabajó 975.1 entradas.

A pesar de jugar para un equipo que frecuentemente ocupó los últimos puestos de la división, Márquez logró una efectividad de 4.67 y un récord de 68 triunfos por 72 derrotas en 200 aperturas. Ahora, con un equipo contendiente y un parque amigable, el venezolano se prepara para demostrar que su brazo sigue siendo uno de los más confiables de la liga.

