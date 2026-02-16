Clásico Mundial 2026: estos son los managers que buscarán la gloria

Suscríbete a nuestros canales

A pocas semanas del inicio de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, la atención se centra en los banquillos. Mientras las estrellas de la MLB se preparan, una lista de directores técnicos de alto calibre buscará suceder a Hideki Kuriyama como el próximo estratega campeón. En este grupo destacan leyendas del juego y figuras emergentes que prometen elevar el nivel táctico del certamen.

La gran sorpresa de esta edición es el regreso de Dusty Baker, quien salió del retiro para dirigir a la selección de Nicaragua. El veterano campeón de la Serie Mundial con Houston aporta una jerarquía sin igual al torneo. Baker ya se encuentra trabajando con el equipo centroamericano en Managua, destacando el rápido aprendizaje y el compromiso de los jugadores de una de las naciones más modestas de la competencia.

El torneo contará con nombres que hasta hace poco brillaban como jugadores y que ahora lideran proyectos nacionales. Albert Pujols, recientemente coronado campeón de la Serie del Caribe 2025, asumirá el mando de la República Dominicana, mientras que Yadier Molina repetirá con Puerto Rico. Otros exjugadores de Grandes Ligas presentes incluyen a Francisco Cervelli con Italia, Ian Kinsler con Israel y el miembro del Salón de la Fama, Andruw Jones, al frente de Países Bajos.

Diversos países han apostado por la estabilidad en sus proyectos. Venezuela mantiene a Omar López, de amplia trayectoria en el cuerpo técnico de los Astros de Houston, y México vuelve a confiar en Benjamín Gil. Por su parte, Japón busca defender su corona bajo la dirección de Hirokazu Ibata, quien tiene la misión de mantener la hegemonía nipona tras los títulos logrados por Sadaharu Oh, Tatsunori Hara y el propio Kuriyama en ediciones pasadas.

Cuerpo técnico destacado por países:

Estados Unidos: Mark DeRosa

Cuba: Germán Mesa

Colombia: José Mosquera

Panamá: José Mayorga

Corea del Sur: Ji-hyun Ryu

Canadá: Ernie Whitt

