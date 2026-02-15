Cuaresma en Chicago: estos son los lugares y horarios para el Miércoles de Ceniza

Suscríbete a nuestros canales

La Cuaresma comenzará oficialmente en el área de Chicago con las celebraciones correspondientes al Miércoles de Ceniza. Este periodo de 40 días, que precede a la Semana Santa, contempla este año la realización de ceremonias en distintos puntos de la ciudad para la comunidad católica. Las autoridades eclesiásticas locales han dispuesto jornadas que incluyen tanto misas completas como servicios breves destinados exclusivamente a la distribución de la ceniza.

El Arzobispo Thomas J. Paprocki de la Diócesis de Springfield, Illinois, comentó al respecto:

"La imposición de la ceniza es un acto público de fe que marca el inicio de un camino de reflexión. No es solo un rito externo, sino una preparación necesaria para que la comunidad llegue fortalecida a las celebraciones de la Pascua en abril".

Cronograma de servicios parroquiales

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Des Plaines, informó que tendrá actividades en la Capilla San José a las 7:00 am, 12:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm. Por su parte, la Iglesia Madre de las Américas, en Cermak Rd, ofrecerá celebraciones de la palabra a las 2:00 pm y 3:00 pm, además de sus horarios de misa habituales.

En el sector de West Granville Avenue, la Iglesia St. Gertrude programó la distribución de cenizas sin misa para las 7:30 am y el mediodía, dejando las liturgias principales para las 8:30 am y 6:30 pm. Asimismo, la parroquia Our Lady of the Holy Family confirmó un servicio en español a las 7:30 pm.

Origen y simbolismo de la ceniza

El material utilizado para la marca en la frente de los fieles proviene de la quema de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior. Este rito busca representar la mortalidad y la penitencia. Según el calendario establecido, la Semana Santa de 2026 iniciará el 29 de marzo con la procesión de ramos y finalizará el 5 de abril con el Domingo de Resurrección.

Sobre la importancia de esta fecha y los encuentros pastorales recientes, se han registrado las siguientes declaraciones:

El Padre Ryan Brady, Capellán del Departamento de Bomberos de Chicago, comentó:

"El encuentro con el Papa fue un momento para llevar la representación de nuestros servidores públicos al Vaticano. Ahora, al iniciar este tiempo en Chicago, el Miércoles de Ceniza nos recuerda nuestra fragilidad y el compromiso de servicio que mantenemos con la ciudad".

