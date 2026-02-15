Tragedia

Incendio en El Valle este 15 de febrero: una vivienda resulta en pérdida total

Efectivos del CBC "se mantienen en labores de bajar las cargas caloríficas y así evitar cualquier tipo de propagación"

Por Selene Rivera
Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 07:07 pm
Foto: Referencial

Este domingo 15 de febrero una vivienda quedó en pérdida total tras registrarse un incendio en Jardines de El Valle. 

A través de sus canales oficiales el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, reveló detalles sobre el siniestro y las acciones de los efectivos bomberiles.

Pérdida total de una vivienda en el valle 

De acuerdo con la información suministrada por Palacios el incendio se generó en el área del dormitorio, la sala y el comedor, resultando en pérdida total. 

Asimismo, señala que el siniestro ocurrió específicamente en la calle 13 de Jardines de El Valle, en la parroquia El Valle del municipio Libertador.

En este sentido, indicó Palacios que los efectivos bomberiles ejecutaron técnicas especializadas de combate para sofocar las llamas.

Adicionalmente, indica que los c

 

