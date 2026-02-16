Violencia en el fútbol argentino: atacan a piedrazos al autobús de Estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

La antesala de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 se vio empañada por un grave hecho de violencia este domingo. El micro que transportaba a los jugadores de Estudiantes de La Plata hacia el Estadio Juan Carmelo Zerillo fue atacado a piedrazos y botellazos por simpatizantes de Gimnasia y Esgrima La Plata en las inmediaciones del Bosque.

El incidente ocurrió cuando el colectivo, que provenía de la concentración en City Bell, se encontraba a pocas cuadras de su destino final. Uno de los proyectiles lanzados logró traspasar uno de los vidrios laterales, impactando directamente en Marcos Angeleri. El exjugador y actual dirigente del club sufrió un corte en el brazo debido al estallido del cristal y el golpe del objeto.

Tras el ataque, Angeleri tuvo que ser asistido de inmediato por el personal médico de la delegación antes de ingresar al vestuario. Afortunadamente, las autoridades del club confirmaron que la herida no fue de gravedad, aunque el impacto generó un clima de extrema tensión previo al pitazo inicial.

Ante la vulnerabilidad del operativo de traslado, se solicitó de urgencia un refuerzo de la presencia policial en las zonas aledañas al estadio para garantizar la seguridad del plantel visitante. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque al vehículo.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.