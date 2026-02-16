Deja atrás el insomnio con esta infusión natural rica en triptófano: conoce la cantidad que debes consumir

Suscríbete a nuestros canales

Dormir bien se ha convertido en un reto para muchas personas, en particular para quienes tienen un estilo de vida ajetreado, ya que, el estrés suele ser uno de los enemigos principales al momento de conciliar el sueño de manera satisfactoria.

En ese contexto, existen múltiples fármacos que ayudan a relajar el organismo, a tal punto que te hacen dormir como un bebé. Sin embargo, hay alternativas naturales que cumplen con la misma función y quizás son más económicas.

Sin embargo, la infusión de maracuyá es una de las más consumidas por quienes desean dormir bien, gracias a las propiedades relajantes que posee. Además, el sabor es cítrico, pero delicioso y no tendrás necesidad de agregarle azúcar, según la información divulgada por Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir la infusión?

Asimismo, lo ideal es ingerir dos tazas de té mínimo 3 horas antes de irte a dormir, con el objetivo de que el cuerpo absorba los componentes de la infusión y cumpla el procedimiento necesario para que concilies el sueño en tu horario establecido.

Cabe destacar, que los adultos mínimo deben dormir 8 horas para que el organismo recargue energías y funcione durante el día de la mejor manera posible en las actividades que desarrolles.

En definitiva, tener una buena calidad de sueño ayuda a que el cerebro funcione mejor y retrasa el envejecimiento.

